Junger Baske fährt für das Radsport-Team SARIS ROUVY SAUERLAND

Das Radsportteam SARIS ROUVY SAUERLAND um Heiko Volkert, Wolfgang Oschwald und Jörg Scherf verpflichtete pünktlich zum Saisonstart am vergangenen Wochenende Yago Aguirre. Der junge Baske studiert neben seiner sportlichen Karriere Mathematik an der Universität Groningen. Aguirre glänzte im vergangenen Juli mit dem Sieg bei der spanischen Junioren Meisterschaft in Vallalodid. Nach einem großartigen Rennen gewann er den Titel im Sprint einer größeren Gruppe. Im Laufe des Jahres konnte Yago Aquirre weitere Achtungserfolge erringen.

Neben der Spanischen Meisterschaft holte der Student drei weitere Saisonsiege und zahlreiche Top 10 Platzierungen. „Der Saisonstart war sehr gut und ich fuhr sehr stark. Nur im April musste ich eine kleine gesundheitliche Zwangspause machen. Danach konnte ich den ganzen Sommer über eine super Form halten und fantastische Ergebnisse einfahren. Zu Beginn der Saison konnte ich mir nicht vorstellen, welche Ergebnisse ich am Ende einfahren würde. Daher war ich sehr zufrieden mit dem letzten Jahr im Nachwuchsbereich“, freut sich Yago Aguirre bei der Vertragsunterzeichnung. Den Grundstein seines Erfolges legte der junge Baske in seinem Heimatclub Iruki DonostialdeaBizikletan. Dort hat sich Yago Aquirre seit dem 11. Lebensjahr Schritt für Schritt zum Radrennfahrer entwickelt. „Seit meiner Kindheit fahre ich dort Rennrad und habe mich in der heimischen Mannschaft entwickelt und wohlgefühlt. Ich möchte mich besonders bei meiner Heimat für alles bedanken“, holt Aguirre weiter aus. Mit dem Schritt vom Junioren-Rennfahrer zu den Männern ist dem Jungen aus dem Baskenland bewusst, dass er als Rennfahrer weiter lernen und wachsen muss. Im Umfeld des SARIS ROUVY SAUERLAND-Teams soll Yago Aguirre sich weiter entwickeln und einen ähnlichen Weg wie Johannes Adamietz in Richtung World Tour gehen. „Es ist natürlich für uns eine Ehre, dass der spanische Meister zu uns kommt. Wir schätzen, dass er neben seiner Rennfahrer-Karriere auch sein Studium beenden will. Das passt zu unser Philosophie im Sauerland. Wir wissen natürlich, dass wieder viele Radteams Augen auf eines unserer Talente haben werden. Hoffentlich kommen wir zusammen mit ihm sehr weit!“ So beschreibt Heiko Volkert die Lage. Der Neuling startet am kommenden Wochenende direkt mit SARIS ROUVY SAUERLAND zu den ersten Rennen nach Kroatien. Nach der Absage der Tour de la Provence absolvieren die Sauerländer dort die Trofeo Umag, Trofeo Porec und die Istrian Spring Trophy.