Junge Spanierin präsentiert Flamenco und klassische Gitarre

Als würdige Nachfolgerin der besten Tradition der spanischen Gitarre erkundet Emma Campàs Alàs mit ihrem Gesang, ihrer einzigartigen Verbindung zum Publikum und einem unbestreitbaren technischen Können neue Wege. 2001 in Spanien geboren, machte sie 2019 ihren Abschluss an einem Musikgymnasium in Barcelonaund und bekam den Ehrenpreis.

Für ihr Bachelorstudium an der Musikuniversität Liceu erhielt sie ein Stipendium der Ferrer Salat Foundation und schloss ihr Studium mit dem „Außerordentlichen Preis für Interpretation in klassischer und zeitgenössischer Musik“ ab. Dank eines Stipendiums der Alexander von Humboldt-Stiftung studiert sie derzeit im Masterstudiengang klassische Gitarre an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf.

Sie ist seit September 2024 eine Stipendiatin der Studienstiftung des deutschen Volkes. Emma Campàs Alàs trat an verschiedenen Orten auf, darunter im Auditorium von Barcelona, im Wizink Center (Madrid), im Palau de la Música Catalana, im Gran Teatre delLiceu, im Plenarsaal des Parlaments von Katalonien sowie dem Ritterhaus in Helsinki. Bei internationalen Festivals erhielt sie diverse Auszeichnungen und erste Preise.

Der WKM – WERKKREIS KULTUR MESCHEDE freut sich sehr dieses Konzert mit Hilfe des Kultursekretariats NRW aus der Reihe „Musikkulturen“ am Sonntag, 15.11.2026 ab 18:00 Uhr im Bürgerzentrum Alte Synagoge Meschede in der Kampstr. 8 präsentieren zu dürfen.

Tickets gibt es zum Preis über 19 € ab sofort im Vorverkauf an den Tourist-Informationen in Brilon, Meschede sowie Olsberg, oder online unter www.eventim.de. An der Abendkasse werden 24 € fällig, falls es noch Karten gibt.

Weitere Infos unter www.emmacampas.com