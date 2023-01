Junge Sauerländer werden mit eigenen Online-Shop zu Unternehmern

Sauerländer Produkte werden immer häufiger im Internet verkauft und per Direktlieferung zugestellt. Nicht mehr nur große Unternehmen verkaufen praktische und dekorative Produkte per Versand, sondern immer mehr junge Leute beginnen damit, im eigenen Internethandel verschiedene Gegenstände zu verkaufen und damit den großen Firmen Konkurrenz zu machen. Die Warensendung und die Lagerung sind dabei nicht kompliziert, denn sie haben einen Umweg gefunden.

Zu den am meisten verkauften Produkten gehören eigens hergestellte regionale Handwerkskunst sowie praktische Haushalts- oder Gartenprodukte oder auch touristische Artikel wie eine “Sauerland”-Tasse oder auch ein T-Shirt mit der Aufschrift “mit ♥ aus dem Sauerland”. Die Einrichtung des Shops ist mit der sogenannten Baukastenmethode überraschend einfach. Websites wie Shopify machen dies ohne Programmiererfahrung möglich. Hinzu kommt das Dropshipping, bei dem Benutzer mit einigen wenigen Schritten Artikel wie Kleidung, Wohndekor oder Autozubehör direkt von einem Lieferunternehmen in ihrem eigenen Shop anbieten können. Firmen wie das beliebte vidaXL, das Möbel wie Sofas verkauft, übernehmen die Lagerung und den Versand der Artikel. Die Besitzer des Online-Shops erhalten die Zahlung der Kunden aber direkt, wobei ein Teil an den Hersteller der Waren geht – meist ganz automatisch. Die Kosten für die Erstellung einer solchen Internetseite sind erstaunlich niedrig und daher ist dieses Geschäftsmodell bei vielen Menschen beliebt geworden.

Schwierige Zeiten inspirierten viele junge Menschen dazu, Unternehmer zu werden

Die Idee, einen eigenen Internetshop aufzubauen, ist vielen im Sauerland und in ganz Deutschland vor allem während der Corona-Pandemie gekommen. Vor allem junge Menschen, die zu dieser Zeit kaum eine Möglichkeit sahen, Geld zu verdienen, entdeckten den Online-Verkauf für sich. Sie nutzen die ruhigen und allein verbrachten Tage dafür, den Shop zu vermarkten und dabei Geld zu verdienen. Natürlich kann das Vermarkten eines solchen Shops eine Zeit in Anspruch nehmen, was aber auch viel Spaß machen kann. Und so wurden junge Unternehmer geboren, die eine schwierige Situation zu ihrem Vorteil nutzten und ihren eigenen Weg gingen.

Eigene T-Shirts bedrucken oder kunstvolle Seifen und Kerzen verkaufen

Besitzt man den richtigen Geschäftssinn, kann über Dropshipping-Seiten viel Geld verdient werden. Sie erlauben es, alles von T-Shirts bis Sportartikel mit eigenen Aufdrucken zu verzieren und dann online anzubieten. Ob das ein T-Shirt für das nächste Sportereignis oder ein personalisiertes Kissen für das Wohnzimmer ist – alles ist möglich. Sobald man sein eigenes Design entwickelt hat, kann man es dann hochladen und die Produkte an Kunden im regionalen Umfeld oder auch auf der ganzen Welt anbieten. #sauerlandliebe steht für Geschenkideen und Produkte aus dem Sauerland, wodurch Kunden fündig werden können. Es stehen allerdings auch Möbel, Schönheitsartikel, Seifen und vieles mehr zur Auswahl, die ohne Design bereits fertig verkauft werden können.

Sauerlandprodukte sind somit für viele zu einer tollen Geschäftsmöglichkeit geworden, mit spannenden Artikeln. Ob handgefertigtes Kunsthandwerk oder praktische Dinge wie Campingzubehör – die Möglichkeiten sind vielfältig. Das Internet hat allen Beteiligten neue Möglichkeiten eröffnet und die Dropshipping-Produkte sind zu einem Beispiel dafür geworden, wie jeder ein Geschäft erschaffen kann. Nur Lebensmittel und Alkoholprodukte sowie Tabak und einige andere Artikel setzen eine Lizenz voraus. Mit vielen anderen Dingen ist es aber leicht, nur wenigen Klicks jeden Artikel zu seinem Shop hinzuzufügen und damit Geld zu verdienen. Es ist eine aufregende Gelegenheit, etwas Neues zu entdecken und auszuprobieren, für jeden, der diesen Weg gehen möchte.