Junge Menschen entwickeln Ideen für eine klimaresiliente Zukunft – MAKE-A-THON 2025

Die Stadt Arnsberg setzt auf die Kreativität junger Menschen, um den Herausforderungen des Klimawandels zu begegnen. Ende November 2025 fand der erste Arnsberger MAKE-A-THON statt. Schülerinnen und Schüler des St.-Ursula-Gymnasiums und Bundesfreiwilligendienstleistende des Technischen Hilfswerks erarbeiteten dabei Lösungsansätze zu den Themen Wasser und Klimawandel, mit besonderem Fokus auf dem Schutz vor Hochwasser- und Starkregenereignissen.

Kreative Formate für neue Lösungswege

„Wir möchten jungen Menschen Raum geben, innovative Ansätze für reale Herausforderungen der Stadt zu entwickeln“, erklärt Yvonne Kaiser, Projektleiterin des Gesamtprojekts Smart City bei der Stadt Arnsberg. Die Bezeichnung „MAKE-A-THON“ verbindet dabei das handlungsorientierte „Machen“ mit dem bekannten Marathon-Charakter dieser Innovationsformate.

Fünf Projektideen, ein Gewinnerteam

Im F.LUX Schülerforschungslabor arbeiteten die Jugendlichen und THW-Mitglieder zwei Tage lang in Kleingruppen gemeinsam mit Mentor:innen der Stadtverwaltung an Projektentwürfen. Das Ergebnis waren fünf sehr unterschiedliche, kreative Lösungsideen. Diese reichten von einem mit dem 3D-Drucker produzierten Planspiel für die Stadtentwicklung über ein bauliches Konzept zur Zwischenspeicherung von über die Ufer tretendem Hochwasser bis hin zu weiteren technischen und konzeptionellen Lösungsansätzen.

Gewinneridee – Informationswebsite

Als Gewinneridee setzte sich der Vorschlag einer städtischen Informationswebsite zu Hochwasser- und Starkregenereignissen durch. Über die Internetseite sollen Bürgerinnen und Bürger präventiv über Risiken informiert werden. Zudem sollen Echtzeitdaten aus dem KI-gestützten Hochwasser-Frühwarnsystem der Stadt Arnsberg angezeigt und bei Gefahrensituationen Push-Nachrichten versendet werden. Die Stadtverwaltung prüft derzeit, wie diese Idee im Rahmen bereits laufender Maßnahmen und Konzepte umgesetzt werden kann.

Vom Projekt zur möglichen Umsetzung

Der MAKE-A-THON ist ein weiteres innovatives Beteiligungsformat für Arnsberg. Die entwickelten Ideen liefern wertvolle Impulse für die Weiterentwicklung kommunaler Klimaanpassungsmaßnahmen. „Ein MAKE-A-THON bietet die Chance, abseits des Schul- und Ausbildungsalltags kreative Lösungen für drängende Probleme und Fragestellungen in Arnsberg zu finden. Es war beeindruckend zu sehen, welche konkreten Ideen und Visionen sie entwickeln, wenn man Denk- und Spielräume eröffnet und Zukunftstechnologien zur Verfügung stellt“, betont Sebastian Witte, Leiter des Referats für nachhaltige Entwicklung. Der MAKE-A-THON 2025 zeigt somit, wie innovative Formate, junge Perspektiven und kommunale Strategien zusammenwirken können, um Arnsberg fit für den Klimawandel zu machen.

Engagement für Klimaanpassung und Nachhaltigkeit

Mit der Durchführung des MAKE-A-THONs leistet die Stadt Arnsberg einen Beitrag zu den globalen Nachhaltigkeitszielen SDG 4 (Hochwertige Bildung), SDG 9 (Industrie, Innovation und Infrastruktur), SDG 11 (Nachhaltige Städte und Gemeinden) sowie SDG 13 (Maßnahmen zum Klimaschutz).