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Junge „Detektive“ gegen Müllverschmutzung

Am vergangenen Wochenende wurden in Warstein der Stadtanzeiger sowie Prospekte verteilt. Leider wurden an mehreren Stellen, unter anderem an der Bushaltestelle Eichsgen sowie an Müllbehältern am Spielplatz an der St.-Poler-Straße, zahlreiche nicht verteilte Zeitungen achtlos zurückgelassen beziehungsweise entsorgt. Bürgermeister Maximilian Spinnrath bemerkte dies bei einer Jogging-Runde durch das Stadtgebiet.

2. April 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Quelle: Romanus Fellenberg

Bürgermeister Spinnrath dankt zwei Jungen für ihren eigenständigen Einsatz

Am Spielplatz an der St.-Poler-Straße wurde er zugleich auf eine erfreuliche Szene aufmerksam: Zwei Kinder sammelten die liegengebliebenen Zeitungen eigenständig mit Hilfe eines Müllsacks auf. Auf Nachfrage berichteten die beiden selbsternannten „Detektive“, dass sie die unschöne Situation entdeckt hatten – und kurzerhand selbst aktiv geworden waren.

Für dieses Engagement lud Bürgermeister Spinnrath die beiden Jungen, Max Fellenberg (7 J.) und Leon Berle (8 J.), ins Rathaus der Stadt Warstein ein. Gemeinsam mit ihren Eltern nahmen sie die Einladung gerne an. Neben einer Führung durch das Gebäude standen auch ein Besuch im Bürgersaal sowie ein warmer Kakao im Bürgermeisterbüro auf dem Programm.

„So sehr man sich über diese unsachgemäße Entsorgung ärgert, desto mehr freut man sich über so engagierte junge Menschen, die nicht lange zögern, sondern selbst Verantwortung übernehmen. Mir war es wichtig, diesen Einsatz ausdrücklich zu würdigen – und ich habe mich sehr gefreut, dass Max und Leon meiner Einladung gefolgt sind“, betonte Bürgermeister Spinnrath. Mit einem kleinen Geschenk wurden die beiden schließlich in die Osterferien verabschiedet.

Quelle: Stadt Warstein
Leon Berle und Max Fellenberg erhielten als Dankeschön eine Einladung ins Warsteiner Rathaus samt Rathausführung durch Bürgermeister Maximilian Spinnrath.

Der städtische Betriebshof hat sich bereits am Montag der Angelegenheit angenommen und das zuständige Medienunternehmen kontaktiert, um eine Wiederholung zu vermeiden. Das Unternehmen hat zudem am gleichen Tage die übrigen Zeitungen eingesammelt.

Bild von WOLL Online-Redaktion

WOLL Online-Redaktion

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