Jung – frisch – innovativ!

Ein Festival wie der Sauerland Herbst kann nur lebendig und zukunftsorientiert bleiben, wenn es sich immer wieder neu ausrichtet und insbesondere junge Künstler sowie ein junges Publikum in den Blick nimmt. Dem Künstlerischen Leiter des Festivals, dem Dirigenten Prof. Thomas Clamor, liegt es besonders am Herzen, neben den Superstars der internationalen Blechbläserszene auch aufstrebende Ensembles mit fantastischen jungen Musikern einzuladen. So werden unter den Künstlern aus 14 Nationen in diesem Jahr elf Solisten und neun Ensembles beim Sauerland Herbst debütieren und für strahlende Blechbläserklänge sorgen. Allgemein gilt auch für diesen Sauerland Herbst: die Mischung macht’s, und das auf vielfältige Art und Weise. Zum zweiten Mal wird der Sauerland Herbst mit dem dreitägigen Sommerspecial starten, dem Open-Air Festival auf der Freilichtbühne in Arnsberg- Herdringen, vom 27. bis zum 29. Juli 2023. Bereits an diesen drei Konzertabenden kann man die Vielfalt und Internationalität der Blechblasmusik erleben: Am Eröffnungsabend „Unglaublech“ aus der Schweiz, Grenzgänger zwischen den Genres, die in ihrem Bühnenprogramm Virtuosität mit Spielfreude und feinem Humor kombinieren. Am Folgetag entführt der Tubist Andreas Hofmeir mit seinem Quartett in eine „Brazilian Night“ mit mitreißen den Rhythmen und großartiger Musik, bevor die „Whitburn Band“, eine mehrfach ausgezeichnete Brass Band aus Schottland, den Sommerreigen beschließt.

Erstklassige Konzerte für jeden Geschmack

Höchst abwechslungsreich wird sich auch das 24. Herbst- Festival präsentieren (30.9. bis 28.10.23): Auf ein Neues wird es im gesamten Sauerland an ganz unterschiedlichen Spielorten zahlreiche erstklassige Konzerte geben, welche für jeden Musikgeschmack ein Angebot bereithalten, von der Renaissance-Musik bis zur populären Musik – oft inklusive Bühnenshow mit Charme und Humor. „Diese Vielseitigkeit der Blechblasinstrumente in so einer großen Bandbreite vorzustellen, ist eine der originären Aufgaben, die man bei einem Brass Festival realisieren kann“, so Clamor.

Schon der Start am 30.9. verspricht Blechblas-Unterhaltung der Spitzenklasse, wenn Christoph Moschberger mit seinem „Da Blechhauf ’n“ die Räumlichkeiten der Firma Oventrop in Olsberg zum Klingen bringt, mit ruhigen Balladen und treibenden Grooves. Ganz andere Klänge gibt es am 2.10. in der KulturSchmiede Arnsberg, wenn die Oud (eine persische Laute) auf die Jazztrompete trifft und ungewohnte und spannende Klangerlebnisse entstehen, welche die Hörgewohnheiten des Publikums erweitern werden. Mo hannad Nasser, ein Meister der Oud, und der aus Olsberg stammende Jazztrompeter Frederik Köster sind die Solisten in diesem ersten von drei Solistenkonzerten. Hierzu Prof. Clamor: „Solche Instrumentenkombinationen finde ich großartig, weil sie etwas Besonderes sind, und ich freue mich sehr, dass wir ein solches Konzert anbieten können.“ Die beiden weiteren Solistenkonzerte, ein neueres Format beim Sauerland Herbst, versprechen ebenso interessante Instrumental- und Klangkombinationen. Am 6.10. musizieren Constanze Hochwartner und Peter Steiner mit Orgel und Posaune im Bergkloster Bestwig, am 12.10. versprüht das Duo „GIOVIVO“, bestehend aus Fabian Bloch, Euphonium, und Muriel Zeiter, Klavier, pure Lebensfreude mit Musik von Bach bis zum zeitgenössischen Chanson.

Ein absolutes Highlight: James Morrison, der „Genius of Jazz“

Bei den größeren Ensembles wird unter anderen die „Festival Brass Band“ besten Brass Band-Sound aus Belgien am 7.10. in der Schützenhalle Hallenberg präsentieren. Wenn das Sinfonieorchester der Musikschule am 1.10. in der Stadthalle Meschede aufspielt, kommen auch die sinfonischen Klänge beim Sauerland Herbst nicht zu kurz. Unter anderem wird das Orchester zusammen mit dem Trompeter Patrik Hofer das virtuose Trompetenkonzert von Alexander Arutjunjan präsentieren, welches durch Farbreichtum und seine beeindruckende Instrumentation besticht.

Dass Prof. Clamor zum Finale des Festivals den australischen Jazzmusiker James Morrison gewinnen konnte, ist definitiv ein absolutes Highlight. Morrison, auch „Genius of Jazz“ genannt, ist ein Superstar der Szene, ein Multitalent, das viele verschiedene Instrumente erstklassig spielt. Er war bereits vor vielen Jahren beim Sauerland Herbst und tritt dieses Mal in Quartettbesetzung mit Gitarre, Bass und Schlagzeug auf (28.10. im Autohaus Witteler in Brilon). Neben den vielversprechenden Konzerten wird es auch in diesem Jahr wieder Workshop-Angebote im Musikbildungszentrum Südwestfalen in Bad Fredeburg geben, diesmal fünf unterschiedliche musikpädagogische Angebote. Hinzugekommen ist ein besonderes Angebot, bei dem sich die Blechbläser der sinfonischen Blasorchester insbesondere des Hochsauerlandkreises angesprochen fühlen dürfen. Diese können mit „Da Blechhauf´n“ einen zweitägigen Spezial-Workshop machen, zu dem die Musiker das eigene Repertoire mitbringen können.

Darüber hinaus gibt es die zweite Auflage der GERMAN OPEN – die internationale Brass Band-Meisterschaft, ein hochklassiger Musikwettbewerb für Brass Bands, der in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Brass Band-Verband durchgeführt wird. In verschiedenen Leistungsstufen werden internationale Formationen antreten, um sich zu messen und kennenzulernen. Die Sieger werden am 22.10. im Rahmen eines Gala-Konzerts mit der „3BA Concert Band“ in der Neuen Aula in Warstein-Belecke gekürt.

Es gäbe noch viel mehr zu berichten, vorzustellen und zu entdecken – rund um den diesjährigen Sauerland Herbst. Weitere Informationen zu allen Veranstaltungen sind gut zu finden und zu erkunden, sowohl im Internet, als auch (neu!) in den sozialen Medien – und natürlich live bei den Konzerten und Workshops!

