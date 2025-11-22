Jung, engagiert und motiviert

Das Blasorchester Nordenau/Oberkirchen e.V.

Stolze 128 Musikerinnen und Musikern zählt das Blasorchester Nordenau/Oberkirchen e.V., dem es durch eine konsequente Nachwuchsförderung gelingt, stetig Jung und Alt für die Musik zu begeistern. Der Verein gliedert sich in zwei Hauptbereiche: das Blasorchester mit dem Spitznamen „BoNO“, mit aktuell 73 Musikerinnen und Musikern, sowie die eigene Jugendabteilung „Crescendo“, die sich mit 77 Kindern und Jugendlichen in musikalische Früherziehung, Miniorchester, Vororchester und Jugendorchester unterteilt.

Quelle: Blasorchester Nordenau/Oberkirchen e.V.

Starke Jugend



Die Jugendabteilung „Crescendo“ ist der ganze Stolz des Vereins. Im Jugendorchester spielen 34 junge Talente, wovon einige Musiker bereits gleichzeitig im BoNO ihr Können unter Beweis stellen dürfen. Im Vororchester mit 22 Kindern sowie im Miniorchester mit sieben Kindern wird das erste Spielen in einer Gemeinschaft erlernt. Ergänzt wird die Nachwuchsarbeit durch eine eigene musikalische Früherziehung. Hier wird musikalisches Grundwissen an Blockflöte und Melodica vermittelt. Die eigens entwickelten E1- bis E3-Lehrgänge bereiten die werdenden Musiker auf reale Prüfungssituationen vor, um für die anstehenden D1- bis D3-Lehrgänge des Volksmusikerbunds im Laufe der Crescendo Jugendausbildung vorbereitet zu sein.



Insgesamt sind 59 Musiker unter 18 Jahren aktiv – ein beeindruckender Beleg für die erfolgreiche Jugendarbeit. Das Durchschnittsalter im Verein liegt bei gerade einmal 21 Jahren.



Musikalische Highlights



Ein musikalisches Highlight ist das jährliche Frühlingskonzert, das stets eine Woche vor Ostern unter wechselndem Motto steht und die Vielseitigkeit des Orchesters hervorhebt. Bereits seit 2016 ist dies der musikalische Höhepunkt des Musikerkalenders. Das Motto sowie die Stücke werden gemeinschaftlich festgelegt und in mehreren Monaten Vorbereitung, mit viel Freude einstudiert. Besonders die hierfür veranstalteten Probenwochenenden bringen das Orchester musikalisch jedes Mal ein großes Stück weiter. Darüber hinaus gestaltet das Blasorchester die Schützenfeste in Nordenau und in Helmeringhausen als Festmusik. Auch Messen und Prozessionen gehören zum festen Bestandteil des musikalischen Jahresprogramms.

Was wäre ein Schützenfest ohne Tanz und gute Laune? Die eigene Band „Nachtschicht“ füllt von Schützenfest über Hochzeit bis zum Geburtstag jede Tanzfläche und sorgt für beste Stimmung am Abend und in der Nacht.



Geprobt wird jeden Freitag um 19:45 Uhr im Proberaum in der ehemaligen Grundschule Westfeld. Ein gutes Miteinander und Freundschaft wird neben der Musik im BoNO großgeschrieben, so sorgt ein Tischkicker und gute Musik in den Pausen oder nach der Probe für Geselligkeit. Beim alljährlichen Kartoffelbraten mit Vogelschießen kommen Musiker und Familienmitglieder zusammen.