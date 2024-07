Julian Hins und Lean Büse vom SC HagenWildewiese erfolgreich

Erstmals durfte der SC Hagen Wildewiese mit zwei Athleten bei der U16 DM in Koblenz starten. Und das sofort mit einem Riesenerfolg!



Julian Hins (rechts)und Lean Büse starteten über 3000m in ihrer ersten Lauf auf so hohem Niveau. 26 Jungs aus ganz Deutschland im Alter von 15 Jahren hatten sich im Vorfeld für die DM qualifiziert. Dafür war eine Mindestleistung von 9:55min und die Zusatzleistung in einem Blockwettkampf nötig. Lean und Julian hatten eine harte Vorbereitung für dieses Rennen durchlaufen und absolvierten teilweise acht Trainingseinheiten in der Woche, wobei es nicht nur ums Laufen ging, sondern auch die Ausdauer mit Schwimmen und Radfahrern trainiert wurde.

Deutscher Vizemeister

Im Stadion Oberwerth in Koblenz lief dann die Wettkampfvorbereitung wie bei den Olympischen Spielen ab. Vom Aufwärmplatz ging es von Callroom I in Callroom II und von dort aus mit allem Athleten gemeinsam zur Startlinie.

Bei so einer großen Anzahl von Läufern war es nicht einfach, sich an die richtige Position zu setzen. Für Julian hieß es, den schnellsten Läufer ziehen zu lassen, das Treppchen aber nicht aus den Augen zu verlieren. Das setzte er perfekt um. Mit wahnsinnigem Kampfgeist setzte er sich gegen seine Konkurrenten durch und sicherte sich mit einer Wahnsinnszeit von 9:13min den Deutschen Vizemeister Titel! Lean lief ein taktisches Rennen, um eine neue persönliche Bestzeit zu erlaufen. Auch das machte er hervorragend und verbesserte sich auf 9:42min.