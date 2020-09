Julian Braun siegt beim King of the Lake Zeitfahren in Österreich

Während die Team-Kollegen bei der „Sauerlandrundfahrt p/b Krombacher o,O%“ starteten, kämpften Julian Braun und Jon Knolle am Attersee beim „King of the Lake Zeitfahren“ allein gegen die Uhr. Der in der Szene sehr bekannte Wettbewerb findet traditionell im September statt und führt das internationale Starterfeld einmal rund um den Attersee. Unter den Einhaltungen der örtlichen Sicherheitsvorgaben ging das europaweit einzigartige Zeitfahren reibungslos über die Bühne. Genau 1295 Starter gingen einzeln auf die 47,2 Kilometer lange Strecke rund um den Salzkammergutsee.

An der Spitze der Elite entwickelte sich gegen Ende ein wahrer Sekundenkrimi. Wie schon im Vorjahr konnte sich Team SKS Sauerland NRW Profi Julian Braun durchsetzen. Wie kapp die Entscheidung war zeit die Tatsache, dass die ersten drei Starter innerhalb einer Sekunde im Ziel ankamen. Braun benötigte für die Runde um den See 57:31 Minuten und gewann vor den Österreichern Felix Ritzinger und Johannes Hirschbichler. Den Sauerländer Auftritt in Oberösterreich rundete Jon Knolle mit einem guten 10. Platz ab.