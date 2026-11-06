Jugendliche zeigen, was Meschede bewegt: 8er-Rat lädt zur öffentlichen Sitzung ein

Gleichzeitig wird der neue Mescheder Jugendrat gewählt. Beginn ist um 17 Uhr im großen Ratssaal des Rathauses. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, sich ein Bild von den Ideen und Anliegen der Jugendlichen zu machen und am Austausch teilzunehmen.

Im 8er-Rat engagieren sich gewählte Vertreterinnen und Vertreter der achten Klassen aus den Mescheder Schulen. Sie bringen die Wünsche und Interessen ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler ein, tauschen sich schulübergreifend aus und entwickeln gemeinsam Vorschläge, wie ihre Stadt noch jugendfreundlicher werden kann. Dabei geht es um ganz unterschiedliche Themen: von Freizeit-, Sport- und Kulturangeboten über Radwege bis hin zur Situation am Bahnhof und in der Fußgängerzone. Auch Fragen des Alltags wie Sauberkeit im öffentlichen Raum oder die Verfügbarkeit von Menstruationsprodukten können dabei eine Rolle spielen.

Bei der öffentlichen Abschlusssitzung stellen die Jugendlichen ihre Ergebnisse vor und diskutieren sie mit Vertreterinnen und Vertretern des Stadtrates, der Stadtverwaltung, der Polizei und weiterer Einrichtungen. Gemeinsam soll ausgelotet werden, welche Ideen aufgegriffen werden können und wie daraus konkrete Veränderungen entstehen. „Wer nach einer Meinung fragt, muss auch bereit sein, etwas daraus zu machen“, betont Projektleiter Christopher König. Erfolgreiche Beteiligung bedeute, einander zuzuhören, unterschiedliche Perspektiven zu verstehen und gemeinsam an Lösungen zu arbeiten.

Jugendrat wird neu gewählt – jetzt mitmachen!

Ein weiterer wichtiger Punkt der Sitzung ist die Wahl des neuen Mescheder Jugendrates für das kommende Jahr. Er vertritt die Interessen junger Menschen, begleitet politische Entwicklungen und setzt eigene Projekte um. Damit bietet er Jugendlichen die Möglichkeit, ihre Themen direkt in die Kommunalpolitik einzubringen und die Entwicklung ihrer Stadt aktiv mitzugestalten.

Dafür werden auch neue engagierte Jugendliche gesucht. Wer Ideen hat, etwas bewegen möchte oder sich wünscht, dass die Interessen junger Menschen stärker berücksichtigt werden, ist ausdrücklich eingeladen, mitzumachen. Vorkenntnisse oder bisheriges Engagement sind nicht erforderlich. Entscheidend sind Interesse, eigene Ideen und die Bereitschaft, sich einzubringen.

Wahlberechtigt und wählbar sind alle Jugendlichen zwischen 13 und 24 Jahren (ab der achten Klasse) mit Hauptwohnsitz in Meschede. Die Mitarbeit im Jugendrat ist eine Chance, eigene Anliegen einzubringen, Projekte anzustoßen und gemeinsam mit anderen etwas für Meschede zu erreichen.

Wer etwas verändern möchte, sollte die Gelegenheit nutzen: Die öffentliche Sitzung bietet einen guten Einstieg, um den 8er-Rat und den Jugendrat kennenzulernen und selbst aktiv zu werden.

Weitere Informationen gibt es bei Projektleiter Christopher König unter Tel. 0175/2033732 oder per E-Mail an jugendrat@meschede.de.