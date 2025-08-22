Jugendliche im Sauerland für gesunde Ernährung begeistern

Planungsmeeting „Young Food Academy“ (v.l.n.r.): Niels Bogers, Elke Stahlmecke, Björn Lülf, Paul Willmes und Beate Herrmann

Schmallenberger Unternehmen gründen gemeinnützigen Verein, der ein innovativer Bildungs- und Begegnungsort sein soll, an dem Jugendliche ab 12 Jahren praxisnah ihre Kompetenzen rund um Ernährung, Handwerk, Teamarbeit und Selbstverantwortung auf- und ausbauen können.

Junge Menschen brauchen Perspektiven, Orientierung und Räume, in denen sie sich entfalten können. Hierfür wollen die Initiatoren des neuen Vereins, der sich den Namen „Young Food Academy“ geben will, einen Ort der Begegnung schaffen. Hier sollen Talente entdeckt, Fähigkeiten gefördert und neue Wege für eine bewusste Ernährung und nachhaltige Lebensweise geebnet werden. Es soll, so der Verein, ein Ort sein, der niedrigschwellige Angebote macht und Teilhabe gewährleistet.

Partnernetzwerk als Basis für die Angebote

Hierfür soll ein regionales Sauerland-Netzwerk von Partnern aufgebaut werden, das den Jugendlichen praxisnahe Einblicke in die Welt der Lebensmittel, der Ernährung und besonders der gastronomischen Berufe ermöglicht. Ziel ist es, in einem entspannten Umfeld Wissen zu vermittelten Selbstständigkeit zu fördern und einen positiven gesellschaftlichen Beitrag zu leisten.

Finanziert werden soll der gemeinnützige Verein von Mitgliedsbeiträgen und Spenden. Wo sinnvoll und zum Projekt passend, werden auch Fördermittel mit in den Blick genommen. Wichtig ist dem Verein jedoch, zukünftig auch unabhängig von Fördergeldern agieren zu können, um immer selbstbestimmt handlungsfähig zu sein.

Angebote starten 2026

Ab Anfang 2026 sollen die ersten Angebote starten. Angedacht sind Kochkurse, Betriebsbesichtigungen, Workshops, zum Beispiel zu Ernährungsthemen und ein „Open House“ für spontanes gemeinsames Kochen und Essen. Die Jugendlichen müssen kein Vereinsmitglied sein, um an dem Programm teilnehmen zu können. Sie können jedoch freiwillig Mitglied werden, um mit ihrem Jahresbeitrag den Verein zu unterstützen.

Aktuell wird das Fundament des Vereins und die administrative Organisation aufgebaut. „Ein Herzensprojekt nimmt Fahrt auf“, so der Initiator Björn Lülf. „Ich freue mich sehr, dass ich Menschen gefunden habe, die sich für diese Idee begeistern und nun mit mir den Verein aufbauen.“

Treffpunkt „Schmallenberger Woche“ 28. bis 30. August 2025

Der erste öffentliche Auftritt des Vereins ist während der “Schmallenberger Woche“ vom 28. bis 30. August 2025 geplant. Informationsstände sind in der Oststraße 6 vor der Bäckerei Dommes und auf der Kinder- und Jugendmeile (Oststraße 43) mit der Jugendkunstschule. Hier möchte man ins Gespräch mit möglichen Netzwerkpartnern und Förderern kommen. Interessierte Jugendliche und Eltern können sich informieren beziehungsweise einschreiben, um über die Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben. Eine große Informationsveranstaltung ist im November dieses Jahres vorgesehen.

Young Food Academy Sauerland e.V. – Der gemeinnützige Verein wurde im August 2025 gegründet mit dem Ziel, die Fähig- und Fertigkeiten von Jugendlichen ab 12 Jahren in den Bereichen Ernährung, (Koch-) Handwerk, Teamarbeit und Selbstverantwortung auf- und auszubauen. Sitz des Vereins ist Fleckenberg.

Gründungsmitglieder