Jugendkunstschule sam lädt am 14. Juni zum Tag der offenen Tür nach Arnsberg ein

Kreativ werden, ausprobieren und gestalten

Die interkommunale Jugendkunstschule sam öffnet am Sonntag, 14. Juni 2026, öffnet von 11 bis 17 Uhr die Türen ihres neuen Standorts in Arnsberg. In den Räumen der Phantasiewerkstatt in der Sauerstraße 5 sind Familien, Kinder, Jugendliche und alle Kulturbegeisterten herzlich eingeladen, die vielfältige Welt der Kunst zu entdecken. Nachdem die erfolgreiche Arbeit in Meschede und Sundern bereits angelaufen ist, startet die Einrichtung nun auch in Arnsberg voll durch und stellt an diesem Aktionstag gleichzeitig das neue Jahresprogramm vor.



Um das kreative Angebot in der gesamten Region zu verankern, wird es neben diesem zentralen Hauptstandort künftig auch Kurse in anderen Ortsteilen geben, bei denen Ateliers engagierter Künstlerinnen und Künstler vor Ort fest eingebunden werden. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit offenen Werkstätten, kreativen Mitmachaktionen sowie Einblicken in laufende Kurse. Von Malerei und Zeichnung über plastisches Gestalten bis hin zu digitalen Medien und experimentellen Techniken steht das gemeinsame Ausprobieren und Entdecken im Mittelpunkt.



Das Team der Jugendkunstschule betont, dass Kunst vor allem ein Ort der Begegnung, des Experimentierens und der eigenen Ideen sein soll. Der Tag der offenen Tür bietet die ideale Gelegenheit, die verschiedenen Angebote ungezwungen kennenzulernen und direkt selbst aktiv zu werden. Für Fragen rund um die regulären Kurse, Workshops und speziellen Ferienangebote stehen die Mitarbeitenden den Gästen den gesamten Tag über bei Kaffee und Kuchen beratend zur Seite.



Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei, und eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Mit großer Begeisterung erwartet die Jugendkunstschule sam zahlreiche neugierige Besucherinnen und Besucher für einen lebendigen Tag voller Farben, Ideen und gemeinsamer Erlebnisse.



Das Projekt wird im Rahmen des Regionalen Kulturprogramms gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW und von den Städten Arnsberg und Meschede getragen.



Informationen sind abrufbar unter: https://www.jugendkunstschule.info/sam-interkommunale-jugendkunstschule/sam-arnsberg