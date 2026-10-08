Jugendkunstschule sam: Gemeinsam Ideen für das Programm 2027 entwickeln

Künstlerinnen, Künstler und Interessierte sind zum Teamtreffen am Standort Arnsberg eingeladen

Wie soll sich die Jugendkunstschule sam in Arnsberg weiterentwickeln? Welche Angebote und Formate wünschen sich Kinder, Jugendliche und Familien? Und welche Ideen können gemeinsam mit Künstlerinnen, Künstlern und kulturellen Akteurinnen und Akteuren umgesetzt werden?

Diesen Fragen möchte sich das Team der Jugendkunstschule „sam Arnsberg“ bei einem gemeinsamen Treffen widmen. Dazu sind Künstlerinnen und Künstler sowie alle Interessierten herzlich eingeladen, sich aktiv in die weitere Entwicklung des Standorts einzubringen.

Das Treffen findet am Dienstag, 13. Oktober 2026, um 17.30 Uhr in den Räumen der Phantasiewerkstatt, Sauerstraße 5, 59821 Arnsberg, am Standort Arnsberg von sam statt.

Im Mittelpunkt stehen die Ideen und Anregungen für das Programm 2027. Gemeinsam sollen neue Perspektiven gesammelt, das Profil von sam Arnsberg weiter geschärft und Möglichkeiten für Kooperationen und gemeinsame Projekte ausgelotet werden.

„Wir möchten sam Arnsberg gemeinsam mit den Menschen vor Ort weiterentwickeln und dabei die vielfältigen Kompetenzen und Ideen der Künstlerinnen und Künstler einbeziehen“, so die Einladung des Teams.

Gesucht werden daher kreative Köpfe und engagierte Interessierte, die Lust haben, sich einzubringen, neue Ideen zu entwickeln und die kulturelle Bildungsarbeit am Standort Arnsberg mitzugestalten.

Wer Interesse daran hat, Teil des Teams „sam Arnsberg“ zu werden oder sich mit Ideen und Anregungen einzubringen, ist herzlich willkommen.