Jugendkunstschule „sam“ feiert Eröffnung in Arnsberg

Ein neues Zentrum für Begegnung, freie Entfaltung und kulturelle Teilhabe hat offiziell seine Arbeit aufgenommen: Mit der Eröffnung der Jugendkunstschule „sam“ in Arnsberg am Sonntag, 14. Juni, startet ein zukunftsweisendes Kulturangebot für junge Menschen in der Region.

Das Projekt bündelt die kreativen Kräfte des Sauerlands. Als interkommunale Jugendkunstschule wird die Einrichtung von den Städten Arnsberg, Sundern und Meschede gemeinsam getragen. Sie richtet sich an Kinder, Jugendliche sowie junge Erwachsene im Alter von 6 bis 27 Jahren. Hier wird der heranwachsenden Generation eine Plattform geboten, um sich abseits des klassischen Lehrplans kreativ auszuprobieren, handwerkliche Techniken zu erlernen und ihre eigenen künstlerischen Schwerpunkte weiterzuentwickeln.

Der prägnante Name „sam“ ist dabei Programm und Symbol zugleich: Er setzt sich aus den Anfangsbuchstaben der drei beteiligten Kommunen zusammen und verkörpert das gemeinsame Verständnis der Städte, dass kulturelle Bildung ein essenzieller und unverzichtbarer Baustein für die Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen ist.

Bürgermeister Ralf Paul Bittner betont im Rahmen des Tags der offenen Tür von „sam“ die Tragweite des Projekts: „Die Eröffnung der Jugendkunstschule ‚sam‘ ist ein starkes Signal für unsere Region und von herausragender Bedeutung für die künstlerische Jugendbildung und Jugendarbeit vor Ort. Indem wir jungen Menschen einen geschützten Raum für Kreativität und Selbstwirksamkeit bieten, investieren wir direkt in ihre Zukunft und in den gesellschaftlichen Zusammenhalt unserer Stadt. Kulturelle Bildung befähigt Jugendliche, die Welt mit offenen Augen zu sehen und aktiv mitzugestalten.“

Mit der nun vollzogenen feierlichen Eröffnung fällt der Startschuss für ein umfassendes, dauerhaftes Programm an Bildungsarbeit und Kursangeboten. Eine detaillierte Übersicht zu allen verfügbaren Kursen, Ateliers und kreativen Workshops am Standort Arnsberg steht ab sofort online zur Verfügung unter: www.jugendkunstschule.info/sam-interkommunale-jugendkunstschule/sam-arnsberg

Durch die enge interkommunale Kooperation der drei Städte gelingt es, personelle und finanzielle Ressourcen optimal zu bündeln und das kulturelle Angebot der Region nachhaltig und qualitätsvoll auszubauen. Gefördert und somit maßgeblich ermöglicht wird das dreijährige Projekt durch das „Regionale Kulturprogramm NRW“ des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen.