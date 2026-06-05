Jugendkunstschule sam: Eine Begegnung mit dem Zukunfts-Ich

Was will ich mal werden? Wie will ich leben? Wer will ich sein? Im Angebot „Zeit zu träumen“ beschäftigen sich die Teilnehmenden am Dienstag, 16. Juni, von 16 bis 18 Uhr mit ihrem Zukunfts-Ich. Gestaltet wird mit verschiedenen Materialien eine persönliche Mini-Collage, die die eigenen Zukunftsträume zum Ausdruck bringt.

Es darf ausprobiert und experimentiert werden – bis aus dem Zusammenspiel verschiedener Elemente ein ganz neues und eigenes Bild entsteht. Am Ende gibt es die eigene Vision im handlichen Format zum Mitnehmen – einen kleinen, persönlichen Kompass für die kommenden Schritte in Richtung Zukunft.

Das kostenfreie Angebot mit Marina Niggemann und Valérie von Rüden für 10- bis 14-Jährige findet in den Räumen der Jugendkunstschule sam am Standort Meschede statt (Kolpingstraße 18). Anmeldungen nimmt die Jugendkunstschule kunsthaus alte mühle e.V. unter 02972/9894216 oder per E-Mail an post@jugendkunstschule.info entgegen.

Das Projekt Jugendkunstschule sam wird als Kooperation der Städte Meschede, Arnsberg und Sundern durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen von RKP – Regionales Kultur Programm NRW gefördert.