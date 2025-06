Ein neues Beteiligungsprojekt bringt junge Perspektiven in Bewegung

Was fehlt Jugendlichen in Schmallenberg? Wo halten sie sich gerne auf – und welche Orte werden gemieden? Diese Fragen standen im Mittelpunkt der Kick-off-Veranstaltung am 28. Mai im Jugendtreff Schmallenberger Land. Dort fiel der Startschuss für das neue Beteiligungsprojekt „Jugend gestaltet Schmallenberg – Deine Idee. Deine Stadt. Dein Einfluss.“

Von Mai bis Dezember 2025 haben junge Menschen zwischen Klasse 7 und 21 Jahren die Möglichkeit, aktiv an der Entwicklung ihrer Stadt mitzuwirken. Ziel ist es, Orte zu verbessern, neue Ideen zu entwickeln und sichtbar zu machen, was Jugendlichen in der Stadt wichtig ist. Begleitet wird das Ganze von einem Arbeitskreis aus Fachkräften aus Politik und Jugendhilfe – eine bunte Gruppe mit dem gemeinsamen Ziel, jugendliche Perspektiven in den politischen und städtischen Dialog einzubringen. Gefördert wird das Projekt durch das LWL Landesjugendamt und die Stadt Schmallenberg.



Der Auftakt des Projekts erfolgt mit einer kreativen Fotoaufgabe: Unter dem Titel „Good and bad in Schmallenberg“ sollen die Teilnehmenden die Stadt mit Kamera oder Smartphone erkunden und Orte dokumentieren, die sie als besonders gelungen oder verbesserungswürdig empfinden. Es geht darum, Lieblingsplätze zu zeigen, aber auch problematische Ecken, die beispielsweise durch schlechte Beleuchtung, fehlende Sitzgelegenheiten oder unattraktive oder unsichere Gestaltung auffallen.

Mitreden, mitgestalten, mitentscheiden

Das Projekt bleibt aber nicht beim Fotografieren stehen. Im weiteren Verlauf des Jahres sind mehrere Veranstaltungsformate geplant: In moderierten Dialogrunden werden Jugendliche mit Lokalpolitikerinnen- politikern ins Gespräch kommen und ihre Sichtweisen direkt einbringen können. Im Herbst ist zudem eine Exkursion nach Düsseldorf in den Landtag vorgesehen, inklusive Austausch mit anderen Jugendgremien aus NRW, bei denen Jugendbeteiligung bereits fester Bestandteil kommunal-politischer Arbeit ist.



Den Abschluss bildet im Dezember eine „Demokratiewerkstatt“, in der die zentralen Erkenntnisse und Ergebnisse des Jahres gebündelt und präsentiert werden. Dabei sollen konkrete Forderungen und Veränderungsvorschläge herausgearbeitet werden, mit dem Ziel, diese in politische Entscheidungsprozesse zu überführen.



„Jugend gestaltet Schmallenberg“ ist ein Projekt, das jungen Menschen auf Augenhöhe begegnet und ihre Lebenswirklichkeit ernst nimmt. Mit Kreativität, Eigeninitiative und Begleitung durch engagierte Fachleute entsteht über das Jahr hinweg ein Raum, in dem demokratische Teilhabe ganz praktisch erfahrbar wird – und Schmallenberg aus jugendlicher Sicht neue Impulse bekommt. (sn)

Mehr Infos unter www.schmallenberg.de/leben-arbeiten/fami-

lie/angebote-fuer-jugendliche oder bei Instagram unter kiju_buero_schmallenberg.