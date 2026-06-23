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Judo unter freiem Himmel: Open-Air-Turnier des Kodokan Olsberg feiert Jubiläum

Ein besonderes sportliches Highlight steht im Hochsauerlandstadion Olsberg bevor:
Bereits zum fünften Mal richtet der Kodokan Olsberg sein Open-Air-Judoturnier aus und feiert damit ein kleines Jubiläum. Am 05.07.2026 verwandelt sich der alte Rasenplatz gegenüber dem Netto ab etwa 10 Uhr in eine eindrucksvolle Wettkampfarena unter freiem Himmel.

23. Juni 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Quelle: Kodokan Olsberg

Judo ist traditionell eine Hallensportart – im Freien jedoch entfaltet der Sport eine ganz besondere Atmosphäre. Auch in diesem Jahr dürfen sich Besucherinnen und Besucher auf spannende Kämpfe in verschiedenen Alters- und Gewichtsklassen freuen. Von den Jüngsten ab etwa vier Jahren bis hin zum Seniorenbereich ist das Teilnehmerfeld breit aufgestellt.

Das Turnier findet als Kreiseinladungsturnier statt und zieht Teilnehmerinnen und Teilnehmer über die Kreisgrenzen hinaus an. Neben zahlreichen Vereinen aus der Region werden auch rund 50 Athleten aus den Niederlanden erwartet. Insgesamt rechnet der Kodokan mit etwa 350 Judokas, die im Hochsauerlandstadion ihr sportliches Können unter Beweis stellen.

Wie im Judosport üblich, wird in allen Klassen mit großem Ehrgeiz und Fairness gekämpft – spektakuläre Ippons und mitreißende Duelle sind dabei garantiert. Der Kodokan Olsberg blickt der Veranstaltung bereits mit großer Vorfreude entgegen und hofft auf ein gut gefülltes Stadion sowie begeisterte Zuschauer.

Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Eine Kuchentheke, Kaffee, Getränke sowie Würstchen vom Grill, Pommes und Crepes stehen für Gäste und Sportler bereit. Eine große Tombola und eine Hüpfburg runden das Rahmenprogramm ab. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, die Vielfalt des Judosports live zu erleben und einen spannenden Sporttag in besonderer Atmosphäre zu genießen.

Quelle: Kodokan Olsberg
Bild von WOLL Online-Redaktion

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