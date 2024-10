Jubiläumsmeister gesucht

Die Handwerkskammer (HwK) Südwestfalen sucht Handwerkerinnen und Handwerker, die vor 50, 60 oder 70 Jahren ihre Meisterprüfung erfolgreich abgelegt und nun Interesse an einem Jubiläumsmeisterbrief haben.

Wenn Sie Ihre Meisterprüfung 1974, 1964 oder 1954 erfolgreich abgeschlossen haben, laden wir Sie ein, sich bei der Handwerkskammer zu melden. Das gilt auch für Meisterinnen und Meister, die ihre Prüfung in einem anderen Kammerbezirk abgelegt haben, aber heute in Südwestfalen wohnen. Ein entsprechender Nachweis über die Prüfung wird in diesem Fall erbeten. Wer nicht persönlich teilnehmen kann, erhält den Jubiläumsmeisterbrief auf Wunsch per Post. Voraussetzung ist für alle Jubelmeister, dass sie bisher noch keinen Schmuckbrief erhalten haben. Bitte helfen Sie uns, diesen Aufruf weiterzugeben – sprechen Sie Ihre Jahrgangskolleginnen und -kollegen an!

Die Übergabe der Urkunden erfolgt am Freitag, 17. Januar 2025, in der Konzerthalle Olsberg. Registrierungen sind per Anmeldeformular online möglich unter:

Ansprechpartnerin ist Katrin Schröder, 02931 877-380 (vormittags), katrin.schroeder@hwk-swf.de