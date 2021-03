Jubiläums-WIM findet 2022 statt

Catharina Cramer: „Wir wollen unser Jubiläum angemessen, unbeschwert und in großem Rahmen feiern.“Warstein, 17. März 2021 – Die Warsteiner Internationale Montgolfiade (WIM) feiert ihr 30-jähriges Jubiläum im Spätsommer 2022. Wie andere Großveranstaltungen wird sie wegen der gegenwärtig unkalkulierbaren Situation auf September 2022 verschoben.

Die nach wie vor unsichere Infektionslage lässt den Verantwortlichen keine Wahl, daher verschieben sie die Montgolfiade, die alljährlich tausende Besucher aus aller Welt nach Warstein lockt, auf den Spätsommer nächsten Jahres. Bereits im vergangenen Jahr sollte das 30. Jubiläum der WIM gebührend gefeiert werden und war dann aufgrund der Covid-Situation auf diesen Sommer verschoben worden. Doch die Ballöner und Heißluftballonbegeisterten können sich schon jetzt freuen: Die Jubiläums-WIM wird im September 2022 nachgeholt.

„Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, aber wir sehen keinen anderen Weg. Wir wollen unser Jubiläum angemessen, unbeschwert und in großem Rahmen feiern. Dafür aber fehlt uns, Stand heute, die Planungsgrundlage“, bedauert Catharina Cramer, Inhaberin der Warsteiner Brauerei. „Eine Veranstaltung in kleinem Rahmen und unter strengen Hygieneauflagen würde der WIM ihren Zauber nehmen. Deshalb feiern wir nächstes Jahr und dafür richtig!“

Die WIM hat in der Vergangenheit stets Tausende Ballöner und Heißluftballonbegeisterte im Spätsommer nach Warstein gelockt. Gäste aus aller Welt kamen für die Tage in die Stadt, um das Spektakel zu verfolgen und während des Ballonfestivals eine unbeschwerte Zeit zu genießen. „Als Veranstaltungsort haben wir eine große Verantwortung gegenüber unseren Teilnehmern, Besuchern und allen, die an dem Event mitarbeiten“, sagt Dr. Thomas Schöne, Bürgermeister von Warstein. „Dieser Verantwortung müssen wir auch gerecht werden. Deshalb ist es sinnvoll und richtig, wenn die Montgolfiade im Spätsommer 2022 nachgeholt wird.“

Die Jubiläums-WIM wird damit im nächsten Jahr vom 2. bis 10. September stattfinden. Alle bereits getätigten Buchungen für Ballonfahrten und den VIP-Club werden automatisch storniert. Das Organisations-Team der WIM wird dazu jeden Kunden persönlich kontaktieren. Für Fragen steht das WIM-Team gern unter 02902 88 1383 oder 02902 88 1400 oder montgolfiade@warsteiner.comzur Verfügung. Bei bereits gekauften Gutscheinen verlängert sich die Gültigkeit um ein Jahr.