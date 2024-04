Jubiläums-Sofortgewinne in Höhe von über 6 Mio. Euro

Die Veltins-Jubiläumsaktion sorgt für Markenattraktivierung und belebt den Handel! Unter dem Motto „Veltins sagt Danke für 200 Jahre“ präsentiert sich die Kronkorken-Aktion 2024 als ein wahres Geschenk für die Veltins-Markenfreunde, die mit etwas Glück wertvolle Preise bescheren kann. Mit dem aktuellen Start der deutschlandweiten Kronkorken-Aktion nimmt die Traditionsbrauerei das 200-jährige Bestehen zum Anlass für ihre Major-Promotion.

Exklusive Sondergewinne: Zapfen unterm Sonnenschirm

Immerhin über sechs Millionen Euro in bar warten auf die glücklichen Jubiläumsgewinner, außerdem stehen 200 hochwertige Sondergewinne bereit. Dazu zählen exklusive Veltins-Zapfschirme. Dieser ungewöhnliche, bereits in den sozialen Medien gehypte Sonnenschirm mit integrierter Zapfanlage ermöglicht es, frisches Veltins sonnengeschützt direkt aus dem eingebauten Zapfhahn zu genießen. Des Weiteren stehen 80 Zapfanlagen als Gewinn bereit. Zudem kommen 100 Markenfreunde in den Genuss eines Veltins-Jahresvorrats. Ein Blick unter den Kronkorken verrät, ob die Flasche frisches Veltins einen Jubiläums-Sofortgewinn bereithält. Durch die einfache und bewährte Mechanik können die Gewinncodes direkt online in das virtuelle Benutzerkonto eingetragen oder ganz einfach mit der Veltins-App eingescannt werden. Markenfreunde begrüßen die Kronkorken-Aktion alle Jahre wieder und begleiten die Markenaktivitäten von der Ankündigung bis hin zur Auszahlung der Gewinne auf das persönliche Konto.

Belohnung für treue Markenfreunde

Medial begleitet wird die Veltins-Jubiläumsaktion in bewährter Weise von verkaufsfördernden Maßnahmen am Point of Sale. Das Motto „Veltins sagt Danke für 200 Jahre“ wird vielerorts zu sehen sein und die Aufmerksamkeit der Kunden wecken. Parallel dazu wird die Aktion in den Online- und Social-Media-Aktivitäten gespielt, um Reichweite und Attraktivierung von Marke und Aktion zu erreichen. Die gezielte Einbindung in verschiedene Vertriebskanäle ermöglicht es, die Aktion sowohl im stationären Handel als auch digital zu bewerben, um eine breite Zielgruppe anzusprechen und die Resonanz auf das Jubiläum nachhaltig zu verstärken. „Mit unserer Jubiläumsaktion setzen wir nicht nur ein Zeichen für 200 Jahre Brautradition, sondern auch für die tiefe Verbundenheit zu unseren treuen Veltins-Markenfreunden. Diese Aktion ist unser aufrichtiges Dankeschön an all jene, die die Brauerei C. & A. Veltins über die Jahre begleitet haben“, so Veltins-Marketingdirektor Stefan Wiesmann. „Wir freuen uns darauf, besonders im Jubiläumsjahr die treuen Veltins-Markenfans zu belohnen und gemeinsam mit ihnen auf 200 Jahre Veltins anzustoßen.“