Jon Knolle und Johannes Hodapp starten für die Nationalmannschaft beim U23 Weltcup in Frankreich

Jon Knolle vom Team SKS Sauerland NRW debütiert am kommenden Wochenende in der Nationalmannschaft. Zusammen mit Johannes Hodapp und vier weiteren Fahrern bestreitet Knolle den U23 Weltcup in Frankreich. Die Tour Etoile dÒr ist ein klassisches U23 Rennen und beinhaltet ein Zeitfahren sowie zwei Straßenrennen.

Geschwister Rottmann holen Silber und Bronze bei der Deutschen Meisterschaft auf der Bahn

Judith und Jonathan Rottmann glänzten in den letzten Tagen bei der Bahn DM in Köln und kehren mit zwei Medaillen im Gepäck zurück. Neben dem 3. Platz im Punktefahren holte Jugendfahrerin Judith Rottmann noch einen beachtenswerten 5. Platz im Omnium (Temporennen, Ausscheidungsfahren, Punktefahren, Scratch). Für U19 Fahrer Jonathan Rottmann reichte es ebenfalls bei der DM zu zweimal Silber in der Mannschaftsverfolgung und im Zweiermannschaftsfahren. Dazu kam mit dem 4. Platz im Punktefahren eine weitere Spitzenplatzierung.

Jesse Schulte wird 5. beim Crankworx Festival in Innsbruck

Bereits am vorletzten Wochenende sorgte Downhiller Jesse Schulte für einen Achtungserfolg im internationalen Rennen in Innsbruck. Der Biker vom RC Victoria landete auf dem anspruchsvollen Kurs nur 1,5 Kilometer hinter dem Podium. Damit zeigte Schulte einmal mehr, dass er zu den Top Talenten in Europa gehört.

Kenai Sterenborg gewinnt die Jugendklasse in Gehrden

Einem starken Auftritt zeigte der Youngster Kenai Sterenborg beim Rundstreckenrennen in Gehrden. Der Neheimer gehörte zu den aktivsten Fahrern im Feld und sorgte für ständige Attacken und Ausreißergruppen. Nach 33 Kilometern siegte er mit klarem Vorsprung vor dem Braunschweiger Mirko Unruh und dem Hannoveraner Bennet Drewes. Nach der langen Corona Zwangspause werden immer mehr Rennen ausgeschrieben, der Rennkalender füllt sich.