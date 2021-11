Mit Jon Knolle hat in dieser Woche einer der aktuellen Leistungsträger im Team SKS Sauerland NRW seinen Vertrag um ein Jahr verlängert. Der tempofeste Westfale setzt 2022 alles auf den Radsport und will unbedingt in die World-Tour: „Erste Gespräche mit großen Teams laufen in dieser Richtung. Wir hoffen Jon auf dem Weg weiterzuhelfen. Er hat in den letzten Monaten einen riesigen Leistungssprung gemacht und das Zeug für die ganz großen Rennen“, so Team-Trainer und sportlicher Leiter Wolfgang Oschwald. Jon Knolle machte zuletzt mit einem starken 9. Platz in der Profironde von Drenthe auf sich aufmerksam. Beim letzten schweren Rennen der Saison überlebte er als einer der wenigen Nachwuchsfahrer in der Spitzengruppe und sorgte so für einen weiteren Achtungserfolg. Der Klassiker in Holland führte die Profis über 190 Kilometer. Sieger wurde der Belgier Rune Herregodts vor dem Italiener Andrea Pasqualon und dem viermaligen Tour de France Etappensieger Dylan Groenewegen.

Lennart Voege kommt als „echter“ Sauerländer ins Team Parallelprogramm auf dem Rennrad und MTB

Obwohl Lennart Voege vielen bisher als Mountainbiker ein Begriff war, ist man im Team SKS Sauerland NRW sehr froh über den Neuzugang im Strassen-Team. „Lennart hat eher aus einer Laune raus bei der diesjährigen Sauerlandrundfahrt teilgenommen und ist diese direkt zu Ende gefahren. Danach hat er im Jedermann-Rennen in Münster mit seinem 3. Platz bestätigt, dass er auf dem Rennrad gut zurecht kommt. Wir freuen uns ihn an jetzt an Bord zu haben und unterstützen ihn auch bei seinen Plänen neben den Strassenrennen weiter auf dem MTB aktiv zu sein“, berichtet Team Manager Heiko Volkert. Wie in den letzten Jahren bestreitet der Sauerländer die Mountainbike-Rennen für sein Team Rapiro Cycling und wechselt auf der Straße ins Team SKS Sauerland NRW. Hier sieht man die Situation unkompliziert hat einfach das Potential von Lennart Voege im Blick. Es gibt genug prominente Beispiele, dass Rennfahrer mit dem Hintergrund super stark werden können. Mit Interesse beobachtete man auch den Weg von Ben Zwiehoff aus Essen. Der ehemalige Gewinner des Arnsberger MTB Marathons ist mittlerweile Profi im World-Tour Team Bora Hansgrohe, kommt ursprünglich aus dem Gelände. Höhepunkte auf dem MTB sollen für den Allrounder Voege seine geplanten Starts im Weltcup und auf dem Rennrad die Deutsche Profimeisterschaft im Sauerland werden.