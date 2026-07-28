Jochem Manderbach: Wenn Kino glücklich macht

Wenn im Victoria Lichtspieltheater in Dahlbruch der Vorhang aufgeht, verbinden viele Besucher damit Erinnerungen an besondere Filmabende. Für Jochen Manderbach war das Kino über Jahrzehnte Mittelpunkt seines Berufslebens. Nach 35 Jahren verabschiedet sich der Kinobetreiber nun aus dem Alltag zwischen Abendvorstellungen, Stammgästen und Filmgesprächen. Rückblickend spricht er von einer Zeit, die für ihn vor allem eines gewesen ist: ein großes Glück.

Die Begeisterung für Filme begann früh. „Ich war als Kind schon immer kinoverliebt“, erzählt Manderbach. Besonders alte Klassiker hätten ihn fasziniert. Als Schüler ging er regelmäßig ins Kino und merkte schnell, dass ihn Filme weit mehr interessierten als nur als Unterhaltung. Nach dem Studium arbeitete er zunächst als Filmkritiker, bevor sich die Möglichkeit ergab, das Victoria Kino von Vorgänger Felix Fischer zu übernehmen.

Der Start verlief erfolgreicher als erwartet. Anfang der 90er Jahre gehörte das Victoria zu den erfolgreichsten Kleinstadtkinos Deutschlands. Teilweise kamen mehr als 90.000 Besucher pro Jahr. Manderbach erinnert sich noch gut an die Zeit, als Vorstellungen regelmäßig ausverkauft waren. „Das war ein unglaubliches Glück“, sagt er rückblickend.

Besonders wichtig waren ihm immer die Reaktionen des Publikums. Wenn Besucher nach einem Film begeistert den Saal verließen oder sogar applaudierten, sei das etwas Besonderes gewesen. „Da freut man sich, dass man den Leuten etwas Schönes bescheren konnte“, sagt Manderbach. Genau diese gemeinsamen Erlebnisse machen für ihn bis heute den Reiz des Kinos aus.

In den vergangenen Jahren habe sich die Branche allerdings stark verändert. Streamingdienste, neue Sehgewohnheiten und die Folgen der Pandemie hätten das Kino deutlich unter Druck gesetzt. Trotzdem ist Manderbach überzeugt, dass das Kino seinen besonderen Platz behalten wird, weil Filme dort gemeinsam erlebt werden. Mit seinem Abschied endet für ihn nun eine Zeit, die ihn über Jahrzehnte geprägt hat.