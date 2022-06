Manche haben ihn bereits, andere sind noch auf der Suche. Der Traumberuf. Für einige ist neben der Stelle oder Position jedoch auch der Ort der Arbeit enorm wichtig. Arbeiten in Deutschland ist für viele Menschen ein Traum. Und gerade das Sauerland erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Eine oder gar die richtige Anstellung in Deutschland zu bekommen ist, jedoch leider gar nicht immer so einfach. Denn ob als Inländer oder Ausländer: Der Arbeitsmarkt in Deutschland hat zahlreiche Regeln und Vorschriften, die Sie kennen sollten, bevor Sie sich ins deutsche Berufsleben stürzen. Außerdem müssen Sie natürlich einige Voraussetzungen erfüllen und einige Hürden meistern, um Ihre Traumstelle zu bekommen. Von Jobsuche im Sauerland über Bewerbungsverfahren und Infos für Migranten: WIr zeigen Ihnen die wichtigsten Schritte in diesem Artikel. Lassen Sie dabei niemals den Kopf hängen. Viele Arbeitgeber wählen ihre Mitarbeiter vor allem nach deren Zeugnissen oder Abschlüssen in den jeweils gewünschten Bereichen aus. Aber auch ohne die entsprechenden Zeugnisse haben Sie durchaus eine Chance, eine Stelle auf dem deutschen Arbeitsmarkt zu finden. In diesem Artikel haben wir einige Tipps zusammengestellt, wie Sie sich darauf vorbereiten können, einen Job in Deutschland und ganz speziell im Sauerland zu bekommen.

Als Migrant in Deutschland arbeiten

Natürlich suchen in Deutschland und somit auch im Sauerland nicht nur Deutsche einen Job. Ob Sie hier geboren sind, zum Studieren und Arbeiten hergekommen sind oder aus Ihrem Land flüchten mussten und sich nun in Deutschland eine neue Zukunft aufbauen möchten: Gründe, warum Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland auf Jobsuche gehen, gibt es viele. Für Migranten, die in Deutschland oder im Sauerland nach Arbeit suchen, gibt es einige Punkte extra zu bedenken. Welche das sind, umreißen wir hier in diesem Absatz für Sie. Zunächst einmal ist da natürlich die sprachliche Barriere. In den meisten Unternehmen in Deutschland wird nämlich tatsächlich ausschließlich oder zumindest zu einem Großteil Deutsch gesprochen. Zwar gibt es durchaus bilinguale Büros und in einigen Fällen reicht Englisch sogar gänzlich aus – für die meisten Jobs müssen Sie sich jedoch zumindest auf Deutsch verständigen können. Aber keine Sorge. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, Deutsch zu lernen oder Ihre Sprachkenntnisse zu verbessern. Schauen Sie einfach einmal bei Volkshochschulen vorbei oder lassen Sie sich beim Arbeitsamt zu Deutschkursen beraten. Ein weiterer sehr wichtiger Punkt ist die Arbeitserlaubnis. Denn bevor Sie in Deutschland eine Arbeit aufnehmen können, benötigen Sie natürlich ein gültiges Visum und eine Arbeitserlaubnis. Für Migranten ist diese Arbeitserlaubnis direkt mit der Aufenthaltserlaubnis verknüpft. Hier kann es sich lohnen, einen Anwalt oder Berater zu Rate zu ziehen, da je nach persönlicher Situation andere Rahmenbedingungen gelten können.

Erfolgreiche Jobsuche: So klappt es mit der neuen Anstellung

Bevor wir darauf eingehen, was das Besondere am Sauerland und der Arbeit dort ist, möchten wir Ihnen gern einige generelle Tipps an die Hand geben, die Sie dabei unterstützen können, Ihren Traumjob an Land zu ziehen. Denn diese gelten natürlich sowohl für das Sauerland, als auch für den Rest von Deutschland. Der Arbeitsmarkt ist leider oftmals hart umkämpft und voller Konkurrenz. Hier müssen Sie also aus der Masse herausstechen, wenn Sie mit Ihrer Bewerbung Erfolg haben möchten. Wie Sie das genau anstellen, haben wir für Sie in den folgenden Absätzen zusammengefasst.

Ihr Aushängeschild: Der Lebenslauf

Alles beginnt mit einem umfangreichen, jedoch übersichtlichen und interessanten Lebenslauf. Dieser ist quasi Ihre Visitenkarte im Bewerbungsprozess. Da viele Arbeitgeber und HR Angestellte nur einen kurzen Blick auf den Lebenslauf werfen, sollte dieser auf den allerersten Blick bereits überzeugen und besonders gut strukturiert sein. Wenn Sie gestalterisch noch kein Profi sind, können Sie mithilfe von Adobe Acrobat in wenigen einfachen Schritten einen professionellen CV erstellen. Natürlich kann Ihnen Adobe Acrobat auch als Profi noch ein nützliches Tool sein und Ihnen einiges an Arbeit abnehmen. Gestalten Sie Ihren Lebenslauf also mit Adobe und achten Sie dabei auf folgende Punkte:

Übersichtlichkeit

klare aufeinander aufbauende Reihenfolge

Kurz halten und aussagekräftige Sätze nutzen

Nicht zu voll packen, Abstände gleichmäßig einhalten

SIch für einen Stil entscheiden und dabei bleiben

Maximal zwei Seiten, besser: eine

Nicht kleiner als Schriftgröße 12

Das Anschreiben

Der nächste Schritt ist das Anschreiben. Dieses sollte nicht nur zeigen, wie gut Sie für den ausgeschriebenen Job geeignet sind, es sollte auch Ihre Begeisterung für die Stelle und das jeweilige Unternehmen wiederspiegeln. Denken Sie es sich einfach einmal so: Sie selbst sind ein Arbeitgeber und lesen täglich 10 Anschreiben. Das bedeutet für Sie: Sie lesen täglich 10 Schreiben, die eine Person beschreiben, die Sie nicht kennen. Sie sehen sicherlich schon selbst: Das kann schnell langweilig werden. Damit eben das nicht passiert, sollten Sie Ihr Anschreiben gleichmäßig aufteilen: In Details über sich selbst und echtes Interesse am Unternehmen. Dies schmeichelt dem Arbeitgeber und hebt sich von den restlichen Bewerbern ab. Auch beim Anschreiben gilt übrigens: Je kürzer und prägnanter, desto besser. Die ausführlichen Geschichten können Sie sich für das Bewerbungsgespräch aufheben.

Das Bewerbungsgespräch

Die Königsdisziplin und für viele ein Graus: Das Bewerbungsgespräch. Ein Gespräch von Angesicht zu Angesicht mit dem potenziellen neuen Chef. Aber keine Sorge: Auch ein Bewerbungsgespräch kann man üben. Bitten Sie Freunde oder Bekannte Ihnen dabei behilflich zu sein. Schreiben Sie zunächst alle Punkte auf, die Sie selbst als wichtig empfinden. Dies können Fakten zu Ihrer Person sein oder auch Fragen, die Sie ans Unternehmen haben. Tatsächlich sind in Vorstellungsgesprächen Fragen oftmals gern gesehen, da diese Interesse und Aufmerksamkeit seitens des Bewerbers zeigen. Auch eine Gehaltsvorstellung sollten Sie in etwa im Kopf haben. Bei vielen Anschreiben und Bewerbungsgesprächen wird dies sogar vorausgesetzt. Bitten Sie anschließend Ihre Freunde, Ihre Liste zu ergänzen. Zum Beispiel um unangenehme oder unerwartete Fragen oder andere Dinge, an die Sie selbst nicht gedacht hätten. Mit dieser umfangreichen Liste können Sie nun mithilfe eines Rollenspiels das Bewerbungsgespräch üben. Achten Sie dabei darauf, dass SIe zwar wissen, was Sie antworten möchten, das Ganze jedoch nicht einstudiert und somit aufgesetzt wirkt.

Warum im Sauerland arbeiten?

Da arbeiten, wo andere Urlaub machen? Das ist im Sauerland durchaus möglich. Wie so was aussehen kann, fragen Sie? Ganz einfach: Das Sauerland ist eine der zukunftsträchtigsten Regionen Deutschlands und bietet mit viel Sicherheit und noch mehr schöner Natur einen heißbegehrten Platz zum Arbeiten und natürlich auch zum Leben. Singles, Familien und Paare werden derzeit gleichermaßen von der aufstrebenden Region angezogen. Und das ist auch kein Wunder. Denn sowohl der bezahlbare Wohnraum, sowie zahlreiche Angebote an Geschäften, Gastronomie und Freizeitattraktionen bieten eine besonders hohe Lebensqualität im Sauerland. Hinzu kommt ein familiärer Flair der Orts- und Dorfgemeinschaften sowie familienfreundliche Strukturen mit ausreichend Kita-Plätzen. Ein Traum, dem Familien aus der Großstadt mit großen Augen gegenüber stehen. Die Infrastruktur ist zwar nicht vergleichbar mit der einer Großstadt, dennoch kommen Sie bequem von Ort zu Ort und haben zudem mit dem Auto fast immer einen freien Parkplatz.

Arbeiten und Jobsuche im Sauerland – so funktioniert’s

Das klingt doch gar nicht schlecht, oder? Wenn Sie nun sagen “Ja, ich möchte gern im Sauerland arbeiten” Dann schauen Sie doch im nächsten Schritt einfach einmal auf hier vorbei. Auf dieser Seite finden Sie nämlich eine praktische Auflistung von Unternehmen im Sauerland. Stöbern Sie einfach einmal vor sich hin und schauen Sie sich ganz genau an, welche Möglichkeiten sich Ihnen auftun, wenn Sie nach zukunftssichernden Arbeitsmöglichkeiten im Sauerland Ausschau halten. Ob soziale Dienste digitale Sicherheitsfirma oder Baufachmarkt. Wir haben Ihnen unter dem obigen Link so einiges zusammengetragen. Schauen Sie einfach mal vorbei und beginnen Sie Ihre berufliche Laufbahn im Sauerland.