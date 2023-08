Jobportal HSK: Jobsuche war nie einfacher!

Hochsauerlandkreis. Einfach – schnell – direkt zum neuen Job. Mit diesem Anspruch unterbreitet das Jobcenter des Hochsauerlandkreises seit zwei Jahren mit einem Online-Stellenportal unter www.jobportal-hsk.de ein kostenfreies Angebot für Bürgerinnen und Bürger des gesamten Kreisgebietes und des Umlandes. Ziel ist, eine unkomplizierte und tagesaktuelle Transparenz über den Stellenmarkt in der Region zu schaffen.

Aktuell wurde ein Relaunch des Jobportals HSK durchgeführt und das Angebot des Jobcenters erweitert. Täglich aktualisierte Stellenanzeigen können von den Nutzerinnen und Nutzern übersichtlich nach Berufsgruppen sortiert werden. Die Suchmöglichkeiten umfassen neben Vollzeit- und Teilzeitstellen auch Ausbildungs- und Praktikumsstellen sowie Werkstudenten- und Minijobs. Auch Freiberufler finden hier ein breites Stellenangebot.

Die Stellenanzeigen werden aus allen relevanten Online-Jobbörsen, den Tageszeitungen und von vielen Firmenhomepages zusammengestellt. Der regionale Arbeitsmarkt wird im Jobportal HSK so zu rund 95 Prozent abgedeckt.

Lebenslauf und Bewerbung ganz einfach online erstellen

Nach erfolgreicher Registrierung besteht für alle Nutzerinnen und Nutzer die Möglichkeit, Stellensuchen und Stellenanzeigen zu speichern sowie ein persönliches Bewerbungsprofil anzulegen. Lebensläufe und Anschreiben können ganz einfach online erstellt und durch Fotos und Zeugnisse erweitert werden. Erstellte Bewerbungen können direkt aus dem Jobportal HSK versendet und jederzeit erneut angesehen werden. Eine mühsame Suche in verschiedenen Stellenbörsen und zeitaufwändiges Erstellen von Bewerbungen bleibt den Nutzerinnen und Nutzern dank des Jobportals HSK erspart.

In über 100 Sprachen verfügbar

Das Jobportal HSK kann über die Internetadresse www.jobportal-hsk.de aufgerufen werden. Es ist zudem auch als App und in über 100 Sprachen verfügbar und kann so bei geringen Deutschkenntnissen in die jeweilige Muttersprache übersetzt werden.