Jetzt Tickets für das Biggesee Open Air 2026 sichern

Vom 3. bis 7. Juni 2026 verwandelt sich das Strandbad am Sonderner Kopf erneut in eine spektakuläre Open-Air-Bühne: Das Biggesee Open Air kehrt zurück und bietet fünf Tage lang Musikgenuss inmitten der atemberaubenden Naturkulisse des Sauerlands.

Was 2016 als Idee im Kopf von Dietmar Harsveldt, dem Gründer des Biggesee Open Airs, begann, wurde 2022 erstmals Realität. Nach dem erfolgreichen Comeback 2025 geht das Event nun unter der Leitung der BOA Veranstaltungs GmbH in die nächste Runde – mit eindrucksvollem Line-up und einem erfahrenen Mitveranstalter: Ab sofort ist Markus Krampe, in der Region Olpe und weit darüber hinaus als erfolgreicher Veranstalter bekannt, Teil des Teams. Krampe ist unter anderem für Großevents wie das GLÜCKSGEFÜHLE Festival (gemeinsam mit Lukas Podolski), Inselfieber und die größte 80er Stadiontour der Welt „die 80er live“ verantwortlich. Mit seiner Erfahrung und seinem Netzwerk wird das Biggesee Open Air auf das nächste Level gehoben.

Quelle: Markus Krampe Entertainment Group

Direkt am Ufer des Biggesees, wo sonst Sonnenhungrige und Wassersportfans den Sommer genießen, entsteht ein Open-Air-Gelände, das Natur und Musik auf einzigartige Weise vereint. Bis zu 15.000 Besucherinnen und Besucher pro Abend erleben hier unvergessliche Konzerte. Auch in diesem Jahr präsentiert das Biggesee Open Air ein vielfältiges Programm mit nationalen und internationalen Top-Acts aus Rock, Pop, Schlager, Party und Rap:

Die Programm-Highlights:

03. Juni – Rock pur mit Papa Roach: Die US-amerikanische Rockband sorgt zum Auftakt für explosive Stimmung und energiegeladene LivePower.

Die US-amerikanische Rockband sorgt zum Auftakt für explosive Stimmung und energiegeladene LivePower. 04. Juni – Olpe Olé : Die legendäre Partyreihe feiert ihr Comeback am Biggesee – mit Mickie Krause, Mia Julia, Julian Sommer, Frenzy, HBz, Lorenz Büffel, Rumbombe, Samu, Calvin Kleinen und Oli.P. Partystimmung pur bei der größten Sommerparty des Sauerlands!

: Die legendäre Partyreihe feiert ihr Comeback am Biggesee – mit Mickie Krause, Mia Julia, Julian Sommer, Frenzy, HBz, Lorenz Büffel, Rumbombe, Samu, Calvin Kleinen und Oli.P. Partystimmung pur bei der größten Sommerparty des Sauerlands! 05. Juni – Roxette : Die 80er-Legenden bringen ihre größten Hits zurück auf die Bühne – von „Listen to Your Heart“ bis „It Must Have Been Love“.

: Die 80er-Legenden bringen ihre größten Hits zurück auf die Bühne – von „Listen to Your Heart“ bis „It Must Have Been Love“. 06. Juni – Deutschrap & Pop live : Mit Sido, Bausa, Tom Gregory und MilleniumKid übernehmen die Stars der deutschen Musikszene das Ruder.

: Mit Sido, Bausa, Tom Gregory und MilleniumKid übernehmen die Stars der deutschen Musikszene das Ruder. 07. Juni – Andrea Berg: Die Schlagerkönigin schließt das Biggesee Open Air 2026 mit einem emotionalen Finale voller Gänsehautmomente.

Quelle: Markus Krampe Entertainment Group

Ein besonderes Highlight bleibt der schwimmende VIP-Bereich mit 750 exklusiven Plätzen auf einer Plattform direkt auf dem Wasser sowie einem festgemachten Fahrgastschiff – ein einmaliges Konzerterlebnis mitten auf dem Biggesee. Auch für Übernachtung und Komfort ist gesorgt: Die Campinganlage Vier Jahreszeiten – Camping-Biggesee bietet großzügige Zeltflächen und Stellplätze für Wohnmobile. Wer es stilvoller mag, findet in den Naturlodges ein komfortables Zuhause auf Zeit.

Gut erreichbare Parkmöglichkeiten und separate VIP-Flächen direkt am Gelände sorgen für eine entspannte Anreise.

Das Biggesee Open Air findet vom 3. bis 7. Juni 2026 am Biggesee in Olpe statt. Tickets und Infos unter https://biggesee-open-air.de/.