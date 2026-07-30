Jetzt Teil des Mescheder Weihnachtsmarktes werden

Vom 27. bis 29. November findet wieder der gemütliche Mescheder Weihnachtsmarkt im Rahmen des AdventsLeuchtens auf dem Von-Stephan-Platz statt. Festlich geschmückte Weihnachtshütten, weihnachtliche Beleuchtung und ein abwechslungsreiches Angebot schaffen an drei Tagen eine besondere Atmosphäre in der Mescheder Innenstadt.

Der Weihnachtsmarkt lebt von der Vielfalt seiner Aussteller. Vereine, Schulen, Kindergärten, soziale Einrichtungen, Kunsthandwerker, Direktvermarkter sowie Anbieter regionaler Spezialitäten und weihnachtlicher Geschenkideen sind schon jetzt herzlich eingeladen, das Marktgeschehen mitzugestalten.

Neben einem attraktiven gastronomischen Angebot erwartet die Besucherinnen und Besucher ein familiärer Treffpunkt in der Vorweihnachtszeit. Ergänzt wird der Weihnachtsmarkt durch ein kleines Bühnenprogramm und zusätzliche Aktionen in der Innenstadt, die zum Bummeln, Verweilen und Genießen einladen.

Interessierte, die Teil des Mescheder Weihnachtsmarktes werden und eine Hütte besetzen oder einen Programmpunkt aufführen möchten, können sich gerne beim Stadtmarketing unter n.linn@stadtmarketing-meschede.de oder unter 0291/90249113 melden.

Licht, Musik und Shopping bis in den späten Abend

Begleitet wird der Weihnachtsmarkt nicht nur vom Bühnenprogramm und der stimmungsvollen Beleuchtung im Rahmen des Adventsleuchtens, sondern auch von einem Late-Night-Shopping bis 22 Uhr am Freitagabend – ideal, um Weihnachtseinkäufe zu erledigen und den Abend bei Glühwein und Musik gemütlich ausklingen zu lassen.

Weitere Informationen zum 1. Adventswochenende gibt es unter www.meschede.de/adventsleuchten