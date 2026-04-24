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Jetzt noch Crewmitglied beim BIKE-Festival werden

Wer als Streckenposten beim BIKE-Festival in Willingen hilft, übernimmt eine Aufgabe mit Verantwortung und erlebt die Rennen aus nächster Nähe. Für den iXS Downhill Cup und die eMTB-Rennen vom 29. bis 31. Mai sucht das Organisationsteam Freiwillige ab 17 Jahren.

24. April 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Quelle: MTB ZONE Bikepark / Leopold Hermann

Volunteers gesucht für den iXS Downhill Cup und die eMTB-Rennen

Streckenposten stehen an festen Punkten entlang des Kurses, behalten Trainings- und Rennfahrten im Blick, warnen nachfolgende Fahrer bei Zwischenfällen, sichern Unfallstellen und halten über Funk Kontakt zur Rennleitung. Sie handeln dort, wo Aufmerksamkeit und schnelle Reaktionen zählen. Genau das macht die Aufgabe so wichtig.

Viele Volunteers aus den Vorjahren haben schon wieder zugesagt. Das spricht für die gute Stimmung im Team: Die Crew packt gemeinsam an, übernimmt Verantwortung und hat dabei Spaß. Einige Plätze sind noch frei. Wer den Mountainbikesport liebt, gern einmal die Perspektive wechselt und Lust auf neue Erfahrungen hat, kann jetzt Teil der Crew werden und seinen Horizont erweitern. Vorkenntnisse braucht niemand. Das Organisationsteam erklärt alle Abläufe vor Ort, führt neue Crewmitglieder in ihre Aufgaben ein und begleitet sie durch ihre Schichten. Auch wer nur einzelne Zeiten übernehmen kann, hilft dem Festival spürbar weiter.

Am Freitag, 29. Mai, dauern die Schichten von 13 bis 18 Uhr. Am Samstag, 30. Mai, unterstützt die Crew das Rennen von 8 bis 13 Uhr und von 13.30 bis 17 Uhr. Am Sonntag, 31. Mai, übernimmt sie Schichten von 8 bis 12 Uhr und von 12.30 bis 16 Uhr. Für das eMTB-Rennen am Samstag beginnt eine weitere Schicht um 8.30 Uhr und endet nach Rennschluss. Das Organisationsteam berücksichtigt nach Möglichkeit auch persönliche Zeitwünsche.

Für ihren Einsatz erhalten die Helferinnen und Helfer ein Liftticket, ein Crew-Shirt, Goodies und eine kleine Aufwandsentschädigung pro Schicht. Wer mithelfen möchte, meldet sich direkt bei Markus Lohmann unter 0157 51270452 oder per E-Mail an m.m.lohmann@gmx.de.

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