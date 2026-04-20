Jetzt für den Heimat-Preis bewerben

Stadt Warstein sucht wieder engagierte ehrenamtlich Tätige

Die Vergabe des Heimat-Preises in der Stadt Warstein geht in die nächste Runde. Es können sich Einzelpersonen oder Gruppen sowie Vereine, Initiativen, Projektgemeinschaften oder andere Organisationen, in denen ehrenamtlich gearbeitet wird, für den Heimat-Preis bewerben.

Bürgermeister Maximilian Spinnrath ruft die ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürger auf, sich für den Heimat-Preis zu bewerben. „In unserer Stadt wird enorm viel durch ehrenamtliches Engagement bewegt. Sowohl der Ideenreichtum als auch die Übernahme von gesellschaftlicher Verantwortung sollen belohnt werden. Mit dem Heimatpreis können wir in jedem Jahr immerhin drei Projekte auszeichnen und herausstellen“, so Maximilian Spinnrath.

Die für die Würdigung erforderlichen Kriterien sind gegenüber dem letzten Jahr unverändert:

Die Heimatkunde oder die Heimatpflege wird gefördert.

Das Projekt ist bereits umgesetzt oder das Engagement läuft bereits und ist in der Stadt Warstein angesiedelt.

Es muss sich um ein gemeinnütziges Projekt oder Engagement handeln, welches für die Öffentlichkeit zugänglich und erleb- bzw. nutzbar ist.

Engagements oder Projekte, die der Attraktivitätssteigerung öffentlicher Plätze, Anlagen oder Gebäude der Stadt Warstein dienen, sind förderungswürdig

Projekte, die die Identifikation der Menschen mit ihrem Heimatort oder den gesellschaftlichen Zusammenhalt – auch im Sinne der Integration von Neubürgern –Inklusion oder die Jugend in der Stadt Warstein fördern

Ausgeschlossen von der Förderung über den Heimat-Preis sind Engagements/Projekte von Körperschaften öffentlichen Rechts.

Die Entscheidung über die Preisvergabe fällt eine Jury, welche sich aus den Ortsvorstehern in der Stadt Warstein zusammensetzt. Es wird ein Preisgeld in Höhe von insgesamt 5.000 Euro ausgelobt, welches über das Landesförderprogramm „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet.“ des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW zur Verfügung gestellt wird.

Der 1. Preisträger aus der Stadt Warstein stellt sich anschließend einem Wettbewerb auf Landesebene. Aussagekräftige Bewerbungen sind bitte bis 01. September 2026 zu richten an:

Stadt Warstein

Sachgebiet Soziales, Schule, Sport, Kultur

Frau Lemm

Dieplohstraße 1

59581 Warstein

Einen Bewerbungsvordruck finden Sie auch im Serviceportal (https://serviceportal.warstein.de/services) unter der Kategorie „Engagement & Hobby“.