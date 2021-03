Jetzt freie Stellen entdecken, kennenlernen – und starten

Ausbildungschancen 2021/22

Die Partner des Ausbildungskonsens Hellweg-Sauerland haben eine gute Botschaft zu vermelden: „Die Betriebe hier bilden weiterhin aus und suchen Nachwuchsfachkräfte! Bei ihrer Suche möchte das Netzwerk beide Seiten unterstützen – die Azubis bei ihrer Ausbildungsplatzsuche und die Ausbildungsbetriebe beim Azubi-Recruiting.

Eine „günstige Gelegenheit“ gibt es in Form einer vierwöchige Matchingplattform. Hier gibt es freie Stellen zu entdecken, Termine können direkt gebucht werden. Das Kennenlernen kann dann telefonisch, per Videochat oder in Einzelgesprächen vor Ort stattfinden. Der Weg für den hoffentlich erfolgreichen Start in das Berufsleben.

Darüber hinaus können Beratungstermine bei den Experten des Netzwerks vereinbart werden.

Die Plattform ist bis zum 16.04.2021 freigeschaltet. Auch darüber hinaus bestehen unterstützende Beratungsangebote für Eltern und Jugendliche.

Welch vielfältige Perspektiven und Chancen es in der Region gibt, kann auf dem zentralem Webportal Karriere-hier oder bei den Frage- und-Antwort-Videos (Q&A-Videos) von Azubi für Schüler-/innen gezeigt werden.

Start Podcast “Orientierbar”

Die Region Hellweg-Sauerland als auch die Ausbildungsbetriebe hier vor Ort bieten vielfältige und zukunftsorientierte Chancen für einen erfolgreichen Karrierestart vor der eigenen Haustür. Grund genug, diese Themen mal aufzugreifen und hörbar zu machen. Der neue Podcast bietet Schüler/-innen im Rahmen der Berufsorientierung und dem Übergang nach der Schule sowie deren Begleitern (Eltern, Lehrkräfte) spannende Themen, authentische Gesprächspartner und weiterbringende Informationen live aus der Praxis rund um Ausbildung, Karriereeinstieg, Bewerbung uvm.

www.karriere-hier.de/aktion

Karriere-hier ist eine Aktion der Partner des Ausbildungskonsens Hellweg-Sauerland.