Jetzt anmelden: Schreibwerkstatt für Kinder und Jugendliche in der Stadtbücherei Olsberg

Nachdem jahrelang Beatrix Schulte aus Sundern die Werkstattleitung innehatte, sorgt in diesem Jahr erstmals die Schriftstellerin Marion Gay aus Hamm für frischen Wind im Schreibland.

In den Herbstferien geht sie vom 19. bis 23. Oktober täglich von 10 bis 13 Uhr gemeinsam mit den Kindern auf Fantasiereisen – so das Werkstattmotto. Eine Woche lang können Kinder und Jugendliche von 8 bis 14 Jahren mit Marion Gay eigene Ideen entwickeln, spannende Figuren erfinden und Geschichten zu Papier bringen. Mit Schreibspielen, Bildern und Beispielen aus der Literatur lassen die jungen Wortkünstler und -künstlerinnen ihrer Fantasie freien Lauf und probieren verschiedene Textformen aus.

Wer schon eigene Geschichten geschrieben hat, kann sie gerne mitbringen, vorstellen und unter fachkundiger Begleitung weiterentwickeln. Im Mittelpunkt stehen Freude am Schreiben, kreatives Ausprobieren und der Austausch miteinander. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich – nur Neugier, Fantasie und Lust auf Geschichten.

Die Leiterin der Stadtbücherei Olsberg, Petra Böhler-Winterberg, betont: „Die Teilnahme an der Schreibwerkstatt ist kostenlos. Uns ist wichtig, dass alle Kinder und Jugendlichen, die ihre Kreativität in Worten ausdrücken möchten, hier die Möglichkeit bekommen sich auszuprobieren und zu entfalten, unabhängig von privaten Umständen. Unser herzlicher Dank gilt den Sponsoren von SchreibLand NRW für die Unterstützung dieses tollen Projekts und die unkomplizierte Förderung von Schreibwerkstätten.“

Anmeldungen sind ab sofort telefonisch unter 02962 / 979 383 oder per E-Mail an stadtbuecherei@olsberg.de möglich. Das Anmeldeformular steht auch auf der Homepage der Stadtbücherei Olsberg (https://stadtbuecherei-olsberg.de/) und im Online-Katalog unter Veranstaltungen 2026 zum Download bereit. Der Anmeldeschluss ist der 09. Oktober; die Teilnehmerzahl ist begrenzt – daher lohnt sich schnelles Handeln.

Diese Werkstatt wird gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen von SchreibLand NRW, einer Initiative des Literaturbüros NRW, unterstützt vom Verband der Bibliotheken NRW.