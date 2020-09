Jessica von Bredow-Werndl und Dalera BB tanzen sich zur Goldmedaille

Der zweite Tag des Longines Balve Optimum 2020

Die höchste Klasse der Nationalen Dressurreiter und Dressurreiterinnen lieferte sich in einer spannenden Prüfung einen ausgeglichenen Wettkampf auf höchstem Niveau. Da war es nur logisch, dass auch das Wetter nicht besser hätte sein können.

Der erste Teil des Tages stand ganz im Zeichen des zwei- und vierbeinigen Nachwuchses: Ein strahlender Hubertus Schmidt nahm in der Siegerehrung des Richard Wätjen-Gedächtnispreis, Nat. Dressurprüfung Kl. S*** – Intermediaire II, die Goldene Schleife mit seinem zehnjährigen Wallach Beryll entgegen. Rang zwei belegten Jessica von Bredow-Werndl und Ferdinand BB, Platz drei sicherten sich der für den Förderkreis Dressur Neuss e.V. startende Spanier Fernando Esteban Ruiz und der Wallach Sentido.

Die Kleinen ganz groß

Nach dem Motto des Longines Balve Optimum „Zukunft braucht Herkunft“ fand der Nürnberger Burg-Pokal Pony-Führzügel-Wettbewerb statt. In zwei Abteilungen maßen sich die Nachwuchsreiter. Die erste Abteilung gewann Jennifer Krüth (RFV Hilden) im Sattel von Oasis van het Meerdaalhof. In der zweiten Abteilung nahm Lina Helene Flick (ZRFV Bösensell e.V.) mit Riederland Crack die Goldene Schleife entgegen. Bei der folgenden Finalqualifikation zum Nürnberger Burg-Pokal zeigten sich die sieben- bis neunjährigen Nachwuchs-Grand Prix-Pferde. Es siegte – wie schon in der Einlaufprüfung am Vortag – der achtjährige Hugo unter Marcus Hermes und lösten damit das Ticket fürs Nürnberger Burg-Pokal-Finale in Frankfurt. Den zweiten Platz belegten Hubertus Schmidt und der siebenjährige Hengst Vainqueur mit vor Dorothee Schneider und Lordwoods Dancing Diamond.

Das erste große Finale

Jessica von Bredow-Werndl ist die neue Deutsche Meisterin der Dressur im Grand Prix Special! Die Weltranglisten-Dritte und die schicke Trakehnerstute Dalera BB triumphierten beim Longines Balve Optimum im Grand Prix Special – dem Klaus Rheinberger Memorial Preis – und sicherten sich damit auch ihre erste Goldmedaille bei den Deutschen Meisterschaften Dressur im Seniorenlager. Silber sicherten sich Isabell Werth und Weihegold OLD, Bronze fiel an Dorothee Schneider und Faustus. Mit 83,549 Prozent tanzten sich Dalera und ihre Reiterin zum Sieg, bei der Siegerehrung war die Aubenhauserin sichtlich bewegt. Wie fühlt es sich an, bei den Deutschen Meisterschaften ganz oben zu stehen? – „Geil!“, so die Athletin lachend. Die Entscheidung über die Deutsche Meisterschaft in der Grand Prix Kür – Longines Großer Optimum Preis präsentiert von Meggle GmbH & Co.KG. beginnt am Sonntag, 20. September, um 15 Uhr.