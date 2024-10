Jea Yun Lee: Projektionswelt voller Farbe, Textur und Formüberschneidung

Die Ausstellung „Suche nach Geschichte(n) von Jea Yun Lee findet vom 03.11 bis zum 01.12.2024 im Kunsthaus Alte Mühle, Unter der Stadtmauer 4 in Schmallenberg statt.

Text: Eimira Marks

Jea Yun Lee wurde 1977 in Seoul / Südkorea geboren und ist dort aufgewachsen. Sie studierte Kunst und Malerei an der Universität Donggun in Seoul sowie an der Kunsthochschule Kassel, wo sie Meisterschülerin bei Prof. Spehr war und zahlreiche internationale Kunstpreise erwarb. Sie lebt und arbeitet in Kassel.

Wie manche Leute Tagebücher führen, ihre Erinnerungen in Form von Notizen oder Fotos festhalten, verwendet Jea Yun Lee ihre künstlerische Gabe, um alltägliche Dinge mit den vergänglichen Augenblicken zu verbinden und in einer neuen Form oder Textur in einer einzigartigen Geschichte darzustellen.

Puppen und Haargummis, in Kisten gestapelte Erinnerungen

Jea, Enkelin einer Frau, die zur Zeit der japanischen Kolonialzeit in Korea geboren war, zwei Kriege (den Zweiten Weltkrieg und den Koreakrieg) sowie die Militärdiktatur überlebte, übernahm von ihrer Großmutter das Überlebenskonzept, in Krisenzeiten, wichtige Gegenstände aufzubewahren und im Notfall gegen Lebensmittel zu tauschen. Krisenvorbereitung umfaßt aber mehr: Emotional bedeutsame Gegenstände konservieren die Erinnerung an wichtige Augenblicke und dienen damit dem Seelenfrieden. So begann Jea zu sammeln: zunächst Objekte ihrer Umgebung, Puppen und Haargummis, in Kisten gestapelte Erinnerungen, wie sie sagt. Danach verfeinerte sie die Methodik und speicherte das im Alltag erlebte im Gedächtnis, bewahrte es auf, verknüpfte es miteinander, entwickelte innere Bilder. Dann suchte sie die dafür passende Form, Farbe, Textur und Kontrast. Dadurch gab sie ihren inneren Bildern eine Bedeutung, oft eingeflochten in eine neue Komposition und erzählt in einem neuen Kontext. Die Kunst machte es ihr möglich, transgenerational die Geschichte ihrer Familie aufzubewahren und durch ihre emotionale Wahrnehmung der Welt ihre eigenen Geschichten zu erzählen.

Jea Yun Lee bietet dem Betrachter eine Projektionswelt an, voller Farbe, Textur und Formüberschneidung, mit der sie dem Betrachter ermöglicht, ihre Emotionalität zu berühren und ihn zur Konstruktion seiner eigenen Geschichte ermutigt. So werden Geschichten durch Emotion ergänzt, über Generationen, Zeit und Entfernung zu Kunst.

Eröffnung am 3. November

Der Eintritt zu der Ausstellung ist kostenfrei. Die Eröffnung findet am Sonntag, dem 03.11.2024 um 15:00 statt. Am Sonntag, dem 17.11.24 und am Sonntag, dem 01.12.2024 finden Führungen durch die Ausstellung statt. Die Gebühr beträgt 5,00€ pro Person, für Kinder sind die Führungen kostenfrei. Die Führungen für Schüler und Kindergärten finden am Montag, dem 18.11.24 und am Freitag, dem 29.11.24 nach Absprache statt. Anmeldung unter post@jugendkustschule.info oder unter der Tel.-Nr. 02972-989 42 16.