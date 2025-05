Jazz-Popchor-Wochenende mit Daniel Barke

Kultursommer 2025

Von Freitag, 29. August, bis Sonntag, 31. August, formiert der international renommierte Sänger, Beatboxer und Multiinstrumentalist Daniel Barke aus Leipzig im Arnsberger Kultursommer einen Konzertchor mit rund 30 bis 50 Teilnehmenden. Ziel des gesangintensiven Wochenendes ist die Aufführung mehrerer Popchor-Arrangements am Sonntag, 31. August, um 16:00 Uhr in der Arnsberger Liebfrauenkirche. Noch sind einige Plätze frei.

Die Gesangsstücke werden von den Teilnehmenden im Vorfeld einstudiert und an dem Wochenende professionell zusammengeführt. Um die Vorbereitung zu erleichtern, werden Noten und Learning Tracks frühzeitig zur Verfügung gestellt.

Die Probearbeit findet in diesem Jahr im Peter-Prinz-Bildungshaus / Forum statt: Freitag von 15:00 bis 21:30 Uhr, Samstag von 10:00 bis 19:00 Uhr und Sonntag von 10:00 bis 12:30 Uhr. Es bleibt genug Zeit für den nötigen Feinschliff und auch reichlich Spaß bei den Proben der Sängerinnen und Sänger. Noch sind Anmeldungen für alle Stimmlagen möglich. Für Männerstimmen sind einige Extra-Plätze im Chor-Workshop reserviert. Das Kursentgelt beträgt 65,00 Euro.

Für Anmeldungen und Fragen wenden sich Interessierte an das Kulturbüro: 02932 201 1116, E-Mail: kulturaufkurs@arnsberg.de. Buchungen sind auch online möglich auf: www.kulturaufkurs.de. Bitte unbedingt die Stimmlage angeben.

Zum Hintergrund:

Daniel Barke studierte in seiner Heimatstadt Jazzsaxophon und verschaffte sich international einen Namen als Kopf des A Cappella Ensembles VOXID (vormals tonalrausch). Als Musiker wirkte er bei den Vokalformationen MundArt und Juicebox mit und gastierte auf der Bühne bei Ensembles wie The New York Voices, Accent oder SLIXS. Als Dozent an den Musikhochschulen in Leipzig und Weimar sowie als künstlerischer Leiter in den Landesjugend Vokal-Ensembles in Brandenburg (Young Voices) und Hessen (Kicks & Sticks) widmet Barke sein Schaffen der präzisen Umsetzung von Pop- und Jazzmusik in der Chorwelt. Mehrere Chöre und Ensembles unter seiner Leitung wurden mit ersten Preisen in Vokalwettbewerben ausgezeichnet. Als musikalischer Leiter war er mehrfach an Theaterhäusern tätig, darunter das Schauspielhaus Leipzig.