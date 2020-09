Jannik Erlmann ist der Top-Transfer aller Bezirksligisten

Wann wechselt ein Regionalligaspieler in die Bezirksliga? Genau: Eigentlich nie. In diesem Sommer war das anders – und das lag ausnahmsweise nicht an der Corona-Pandemie. Torwart Jannik Erlmann hat sich bewusst für eine Rückkehr zu seinem Heimatverein entschieden und trägt in der Saison 2020/21 wieder das Trikot von TuRa Freienohl.

„Regionalliga ist ja nicht nur Hafenstraße oder Tivoli, sondern in erster Linie eine ganze Menge harte Arbeit nach Feierabend im Job, um eine ähnlich gute und konstante Leistung zu bringen wie die vielen Profis in der Liga“, erklärt Jannik Erlmann, der sich beim SV Lippstadt 08 einen Zweikampf mit Christopher Balkenhoff um die Position zwischen den Pfosten liefern musste, jedoch häufiger auf der Bank saß als aktiv auf dem Platz stand.

Auch das war ein Grund für den 27-Jährigen, nun zu seinen fußballerischen Wurzeln zurückzukehren wie er betont: „Beim SV Lippstadt 08 hatte ich zwei super Jahre, mit weniger Spielzeit als geplant, aber trotzdem mit vielen positiven Erfahrungen und Erinnerungen an die Liga und den Verein. TuRa Freienohl ist mein Heimatverein mit einer hervorragenden Sportanlage und einem tollen Umfeld. Ich will meine Erfahrungen der vergangenen Jahre einbringen, um der Mannschaft Stabilität zu geben und vor allem auch um den jungen Spielern zu helfen, sich weiterzuentwickeln.“

Rückkehr zum Heimatverein

Das wird der Keeper nicht nur als Torhüter, sondern auch als Co-Trainer versuchen. Beim Bezirksligisten gehört er von nun an dem Trainerstab von Chef-Coach Freddy Quebbemann an. „Ich habe größten Respekt vor Jannik Erlmanns Entscheidung, aus der Regional- in die Bezirksliga zu wechseln, um mit Freunden und alten Weggefährten kicken zu können. Er hätte sich sportlich sicherlich einen Verein zwischen Ober- und Landesliga aussuchen können oder auch dem Geld folgen können, das ihm woanders geboten worden wäre. Er hat sich aber entschieden, zu seinem Heimatverein zurückzukehren.“ Freddy Quebbemann ist die Freude über den Transfercoup deutlich anzumerken.

Somit geht TuRa Freienohl mit dem besten Torhüter der Liga in die Saison 2020/21, die für die Rot-Weißen am Sonntag, den 6. September, mit der Partie beim TuS Vosswinkel beginnt. Sein erstes Punktspiel nach seinem Wechsel wird Jannik Erlmann in der Freienohler Küppelkampfbahn eine Woche später bestreiten, wenn der TuS GW Allagen zu Gast ist. „Das Sauerland, speziell Freienohl, ist meine Heimat. Bei TuRa spielen Familie und Freunde. Wann immer ich konnte, habe ich mir die Spiele auch in den vergangenen Jahren angeschaut. Auf die Bezirksliga 4 freue ich mich sehr. Da hat fast jedes Spiel seine eigene Geschichte und seinen besonderen Reiz“, so der Schlussmann.