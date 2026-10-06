Verleihung und Sonderausstellung im Sauerland-Museum im Mai 2027

Jana Schröder erhält den August-Macke-Preis des Hochsauerlandkreises 2027. Den Namen der Preisträgerin gab Fabian Veltins, Geschäftsführer Marketing bei der Brauerei C. & A. Veltins, während eines Pressegespräches am Montag, 5. Oktober, bekannt: „Die Kunst- und Kulturförderung ist tief in der DNA unseres Hauses und in der Identität unserer Region verankert – der August-Macke-Preis ist ein Beweis dafür.“

Der Macke-Preis ist mit 20.000 Euro dotiert und wird alle drei Jahre verliehen. Erste Preisträgerin 2008 war Leiko Ikemura. 2011 erhielt Corinne Wasmuht die Auszeichnung. Kerstin Brätsch wurde 2014 der Preis zuerkannt, Preisträger des Jahres 2017 war Michael Sailstorfer, des Jahres 2022 Toulu Hassani. Wegen der Corona-Pandemie musste von der Verleihung im Dreijahresrhythmus abgewichen werden.

Jana Schröder, geboren 1983 in Brilon geboren, lebt und arbeitet heute in Düsseldorf. Sie studierte an der Kunstakademie Düsseldorf bei Prof. Albert Oehlen.

In der Begründung für die Verleihung des August-Macke Preises 2027 legte Prof. Dr. Stephan Berg, Vorsitzender der Jury und des August-Macke-Kuratoriums auszugsweise die Begründung der Jury vor:

Ihre großformatigen Arbeiten sind das Ergebnis einer gestischen und grafischen impulsiven Praxis, geprägt von der Spannung zwischen Zufall und Planung. In profunder Kenntnis der historischen Grundlagen der Malerei hinterfragt ihre künstlerische Praxis indes auch die Gültigkeit traditioneller Maltechniken. Die Kompositionen bestehen aus vielschichtigen Flächen aus Linien und Zeichen, die durch das wiederholte Auftragen und Ausradieren von Farbe entstehen. Die Künstlerin formt ihre Ideen durch das Zusammenspiel überlappender Farben und Farbschichten. In einigen Gemälden verwendet die Künstlerin den Permanentstift.

Ihre Bilder entstehen häufig seriell und verbinden Kontrolle und Zufall, Langsamkeit und Geschwindigkeit.

Jana Schröder war in Ausstellungen vertreten u. a. im Kunstmuseum Bonn, im Museum Wiesbaden, in den Kunstsammlungen Chemnitz, den Deichtorhallen Hamburg, der Kunst-Station Sankt Peter Köln und H2 – Zentrum für Gegenwartskunst Augsburg. 2025 war sie dort in „20:15“, 2026 in Leipzig und Frankfurt vertreten. Ihre Herkunft aus Brilon macht sie zu einer international wahrgenommenen Gegenwartskünstlerin mit biografischer Verbindung zur Region.

Der August-Macke-Preis wird unterstützt von der Brauerei C. & A. Veltins, der Sparkasse Mitten im Sauerland, von der Annegret und Hans-Richard Meininghaus-Stiftung, dem Hochsauerlandkreis sowie des August-Macke-Kuratoriums.

Landrat Thomas Grosche, der im Rahmen der Bekanntgabe die einführenden Worte sprach, wies bereits jetzt auf die mit der feierlichen Verleihung des Preises am 20. Mai beginnende Ausstellung im Sauerland-Museum Arnsberg hin. Die Künstlerin selbst hat dazu eine neue Werkgruppe für die Sonderausstellung geplant: „Ab morgen früh beginne ich“, kündigte sie noch während des Termins in Grevenstein an, „es wird die beste Ausstellung, die Sie je gesehen haben“.

August Macke wurde am 3. Januar 1887 in Meschede/Hochsauerlandkreis geboren. Er gehörte zu den bekanntesten deutschen Malern des Expressionismus und nahm an beiden Ausstellungen des Blauen Reiters 1911 und 1912 teil.