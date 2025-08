„Jamalong“ mit Klaus Bücker im Dritten Ort

Gemeinsam musizieren und singen zur Musik der 60er und 70er Jahre

Am Samstag, den 23. August findet von 19 bis 21:30 Uhr wieder die beliebte Jam-Session des Musikers Klaus Bücker im Dritten Ort im Holz- und Touristikzentrum, Poststraße 7, 57392 Schmallenberg statt.

Die Veranstaltungen mit dem Titel „Jamalong“, abgeleitet aus dem umgangssprachlichen, englischen Wort „jam“ für improvisieren und „sing along“ für das deutsche „mitsingen“, sind vielen Menschen in der Region bereits als zwanglose Treffen in geselliger Atmosphäre bekannt, die regelmäßig Menschen zum Musizieren in öffentlichen Räumen zusammen bringen.

Musikbegeisterte sind herzlich eingeladen, ihr Instrument oder ihre Stimme einzubringen, um gemeinsam Musik der 60er und 70er Jahre, Lieder der Beatles, der Rolling Stones, von Marius Müller-Westernhagen, Klaus Hoffmann und vielen weiteren zu spielen. Gitarrengriffe und Texte werden auf eine Leinwand projiziert und ermöglichen damit einen unkomplizierten Einstieg in das gemeinsame „jammen“.

Zuhörerinnen und Zuhörer sind ebenfalls sehr willkommen, sich von der guten Stimmung in ungezwungener Atmosphäre mitreißen zu lassen.

Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Es wird am Veranstaltungsabend eine freiwillige Hutgage gesammelt, die vollständig an eine gemeinnützige Organisation gespendet wird.

Mehr Informationen zum Dritten Ort Schmallenberg sind unter www.dritter-ort-schmallenberg.de zu finden.



Veranstalter ist das Kulturbüro der Stadt Schmallenberg, gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen im Projekt „Dritte Orte – Häuser für Kultur und Begegnung im ländlichen Raum“.