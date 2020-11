Jahrhundertspiel “ auf Schalke“ auch heute noch präsent

Hinter dem TuS Langenholthausen liegen zwei unvergessliche Spielzeiten. Nachdem das Team von Trainer Uli Mayer in der Saison 2019/20 in der „Bundesliga des Sauerlandes“ zunächst zahlreiche Rekorde brach und ungeschlagen in die Landesliga aufstieg, bestritten die Grün-Weißen im September 2019 schließlich das wohl größte Spiel ihrer Vereinsgeschichte.

„Das war allererste Sahne“, erinnert sich Uli Mayer auch heute noch gerne an den 21. September 2019 zurück, als seine Mannschaft „auf Schalke“ gegen RW Hünsborn antreten durfte und das größte Spiel der Vereinsgeschichte mit einem 4:0-Erfolg garnierte. Die Langenholthausener hatten sich damals beim Wettbewerb „Mein Heimspiel“ von RevierSport und VELTINS beworben und wurden tatsächlich zum Gewinner gewählt, der ein Heimspiel in der VELTINS-Arena in Gelsenkirchen bestreiten durfte.

Uli Mayer: „Da wird einem schon Angst und Bange, was da alles abläuft. Für uns ging es darum, diese ganze Atmosphäre zu genießen. Das hat richtig Spaß gemacht, wobei ich das Lob an dieser Stelle an Moritz Klamann und sein Team nicht vergessen möchte, die uns dieses Spiel mit der innovativen Bewerbung überhaupt erst ermöglicht haben. Aber ich möchte mich auch bei all denen bedanken, die während der Abstimmung fleißig für den TuS gevotet haben.“

Dass es sportlich an diesem Tag auch besonders gut für den TuS Langenholthausen lief, rundete das einmalige Erlebnis im 100. Jubiläumsjahr des Vereins ab. Die vielen positiven Erinnerungen an damals konnte auch die darauffolgende Negativserie von sieben sieglosen Spielen in Folge nicht schmälern, zumal sich Langenholthausen nach dem Jahreswechsel wieder fing und einen guten Start ins Pflichtspieljahr 2020 schaffte – bis das Coronavirus nicht nur den TuS, sondern die ganze Welt ausbremste …

In der Abschlusstabelle der abgebrochenen Corona-Spielzeit 2019/20 landete der TuS Langenholthausen auf dem sechsten Platz und geht demzufolge auch in der Saison 2020/21 in der Landesliga Staffel 2 an den Start. Dort möchte die Mayer-Elf ihre guten Leistungen aus der Vergangenheit bestätigen und sich so in der Landesliga etablieren.