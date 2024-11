Jahrhunderte alte Tropfsteine und leckerer Käse

Die Perlen der Atta-Höhle in Attendorn

Die Atta-Höhle ist eine der schönsten und größten begehbaren Tropfsteinhöhlen Deutschlands. Zu den Perlen der Höhle gehören die Millionen Jahre alten, schimmernden Sinterfahnen, Stalaktiten und Stalagmiten. Eine andere Perle ist der leckere Atta-Käse, der hier reift. Die Königin unter den Tropfsteinhöhlen wird sehr geschätzt: Jährlich besuchen mehrere Hunderttausend Besucher die unterirdische Wunderwelt. Benannt wurde die Höhle nach der Fürstin Atta, die auch der Hansestadt Attendorn ihren Namen gab. Auch der Atta-Käse wird unter Kennern sehr geschätzt. Eine unabhängige Fachjury des jährlichen Internationalen Käsemarktes in Hüsten hat den Atta-Käse in einer Blindverkostung bereits mit Gold- und Silbermedaillen ausgezeichnet.

Entdeckung der Höhle 1907

Die Höhle wurde am 19. Juli 1907 bei Sprengungen von Steinbrucharbeitern der Biggetaler Kalkwerke durch Zufall entdeckt. Als sich die Staubwolke der Explosion gelegt hatte, blickten die erstaunten Arbeiter in einen Felsspalt. Sie krochen hinein und sahen ein Labyrinth aus schönsten Tropfsteingebilden: kunstvoll gewachsene Stalagmiten und Stalaktiten und steinerne Gardinen, die an der Felsdecke herabhingen. Schon im gleichen Jahr wurde die Höhle touristisch erschlossen.

Höhlenforscher entdeckten 1986 einen weiteren Teil der Attahöhle: ein 5.000 Meter langes Labyrinth aus bizarrsten Tropfsteingebilden. Für die Öffentlichkeit ist der Zugang des neuen Teils leider nicht möglich. Es wäre zu gefährlich. Die Gesamtlänge der Attahöhle misst 6.670 Meter, von denen etwa 1.800 Meter für die Öffentlichkeit zugänglich sind. Eine Führung durch diese Wunderwelt dauert etwa 45 Minuten. Durch einen 80 Meter langen Tunnel gelangen die Besuchergruppen in die Höhle. Nach der Führung können sie sich in dem 1990 erbauten Höhlenrestaurant direkt am Eingang der Atta-Höhle kulinarisch verwöhnen lassen.

Seit 2014 mit eigener Käserei

Auf der großen, überdachten Terrasse vor dem Restaurant sprechen wir mit Anne Spreemann, die seit 2018 für die Kontrolle und Vermarktung des Atta-Käses verantwortlich ist. „Die Temperatur in der Atta-Höhle liegt konstant bei 9°C, zu jeder Jahreszeit, und das bei 95 Prozent Luftfeuchtigkeit. Das sind ideale Bedingungen, um Käse reifen zu lassen. Ich weiß, dass damals in Zusammenarbeit mit einer Käserei aus dem Bergischen Land experimentiert wurde, wie sich der Käse in der Höhle verhält. 2014 wurde dann eine eigene Käserei gegründet. Unsere zwei Mitarbeiter stellen dort in liebevoller Handarbeit die verschiedenen Geschmacksrichtungen her.“ Uns werden die verschiedenen Sorten Atta-Käse serviert und man erklärt uns: „Unser würziges Original hat einige pikante Geschwister. Wir haben Käse mit speziellen Zutaten im Angebot, wie Senf, Kümmel, Pfeffer und Bärlauch. Ob wir dem Atta-Käse in Zukunft noch andere Zutaten zufügen, hängt natürlich von der Nachfrage ab.“

In der Atta-Käserei gibt es den Vorreiferaum, wo alle produzierten Käselaibe zwischen sechs und zehn Wochen lagern und täglich auf ihre Qualität kontrolliert werden. Nach dieser Zeit wird der Käse in die vor rund 400 Millionen Jahren entstandene Höhle transportiert, um dort für mindestens zehn weitere Wochen auf Holzbrettern zu ruhen. Mehrmals wöchentlich werden die Laibe von Hand mit Salzlake gewaschen und gewendet, wobei das unverwechselbare Aroma entsteht. Anne Spreemann: „Jeder Käselaib hat sein eigenes Leben, es ist ein reines Naturprodukt. Wenn wir merken, dass ein Laib schnell schon viel Geschmack annimmt, dann braucht er auch nur noch eine relativ kurze Zeit in der Höhle.“

Ein regionales Produkt

Der Atta-Käse ist ein komplett regionales Produkt. „Die Milch für die Käseproduktion kommt von Bauern aus dem Sauerland. Wir stellen beim Käse ein anderes Verhalten fest, wenn die Kühe bei der Fütterung vom Sommer in den Winter von Gras auf Silage umschalten“, so Anne Spreemann, die sich seit 2018 mit dem Thema Käse auseinandersetzt und das Produkt selbst sehr spannend findet. Den Atta-Käse bekommt man sowohl im Mineralien-Shop an der Atta-Höhle als auch in zahlreichen Gastronomiebetrieben und regionalen Lebensmittelgeschäften. Zudem ist Atta-Käse per Direktversand im Onlineshop der Käserei erhältlich.

Die Frage nach den herausragenden Merkmalen des Atta- Käses beantwortet Anne Spreemann mit einem stolzen Lächeln: „Unser Käse ist ein zu 100 Prozent ehrliches Produkt aus Milch aus dem Sauerland, ein reines Handarbeitsprodukt mit einer natürlichen Rinde. Und der Käse reift einfach in einer von der Natur gegebenen, perfekten Umgebung.“