Jahrhunderchor in Höingen

Die viel zitierte Zeile „Singe, wem Gesang gegeben“ ist zum geflügelten Wort geworden. Das damit in Erinnerung gerufene Lied von Ludwig Uhland ist ein Lied für die Freiheit. Der Text wendet sich zunächst an Schriftsteller und Dichter. Ihnen spricht Uhland Mut zu. Sie sollen sich nicht durch die großen Namen einschüchtern lassen. „Singe, wem Gesang gegeben, in den deutschen Dichterwald!“



Nicht im deutschen Dichterwald, jedoch im Sauerländer Wald, haben zwei von mehr als hundert Chören und Gesangvereinen im Mai ihr großes Jubiläum gefeiert. Die Chorgemeinschaft Arpe aus dem südlichen Winkel des Sauerlandes feierte das 100-jährige und der Männergesangverein Liederkranz Höingen, ganz im Norden des Sauerlandes, das 125-jährige Vereinsjubiläum.

MGV Liederkranz Höingen: Meisterchor seit 1978

Am zweiten Mai-Wochenende stand Höingen ganz im Zeichen des Chorgesangs. Galt es doch zwei Jubiläen zu feiern: 125 Jahre MGV Liederkranz Höingen und 40-jähriges Chorleiterjubiläum von Stefan Risse.

Ein absoluter Höhepunkt bei diesem Doppeljubiläum war der Auftritt des ‚Höinger Jahrtausendchors, des größten Chores, der in diesem Jahrtausend auf der Höinger Bühne gesungen hat‘. 100 Sängerinnen und Sänger aus allen ‚Stefan-Risse-Chören‘ zelebrierten das AGNUS DEI von Karl Jenkins und das ABENDLIED von Joseph Rheinberger. Das Publikum war begeistert und dankte mit stehenden Ovationen. Das ABENDLIED, das Joseph Rheinberger im zarten Alter von 15 Jahren komponierte, war der krönende Abschluss eines unvergesslichen Konzerts.

Am Freitagabend stand das Wirken von Chorleiter Stefan Risse im Mittelpunkt. 40 Jahre lang hat er Chöre begleitet, geformt und begeistert. Wie erfolgreich er dabei war und ist, zeigt, dass er 13-mal mit seinen Choristen den Titel ‚Meisterchor im Sängerbund NRW‘ erreichte. Das beweist seine qualifizierte und motivierende Art. Bei ihm zu singen, macht einfach Freude und Spaß. Das schätzen auch alle seine aktuellen Chöre, die am Freitagabend sein 40-jähriges Chorleiterjubiläum mitgestalteten: die Chorgemeinschaft Höingen-Voßwinkel, ‚CHORios gemischt‘ und ‚amante della musica Menden‘. Neben seiner Arbeit mit Erwachsenenchören rief Stefan Risse im Jahr 2000 auch einen Kinderchor ‚Die Frischlinge‘ und dann einen Jugendchor ‚young generation‘ ins Leben und leitete beide bis 2018. Als besondere Überraschung trat bei seinem Jubiläum ein eigens gebildeter ‚Revivalchor von young generation‘ mit mehr als 20 Ehemaligen auf. Bei dem Konzertabend überzeugten als Solisten Johanna Risse, Felix Risse und Wolfgang Bitter.

Beim Jubiläumskonzert am Samstag ‚125 Jahre MGV Liederkranz Höingen‘ standen die Begegnung und das gemeinsame Singen mit befreundeten Chören von nah und fern im Mittelpunkt: Neben dem Gastgeber überzeugten aus der Nachbarschaft ‚Bilmer Tonart‘‚ ‚Taktvoll MGV Cäcilia Lüttringen‘ ‚ ‚Heartchor MGV Lüttringen‘, die ‚Cantalinos‘ aus Wickede und der Höinger Meisterchor ‚Belcanto‘. Erstmals auf der Höinger Konzertbühne waren der meisterliche Männerchor aus Volkringhausen, der ‚Hömma Chor Dortmund‘ und ‚Sound Celebration‘. Besondere Akzente setzten die beiden letztgenannten Chöre mit ihren witzigen Geschichten aus dem Kohlenpott und der perfekten Verbindung von Gesang und tänzerischer Choreographie. Das Konzertprogramm vermittelte die wunderbare, breite Vielfalt des Chorgesangs, wie sie heutzutage in dieser Art und Klasse leider nicht sehr oft erlebt werden kann. Das Publikum dankte es mit konzentriertem Zuhören und reichlich Applaus. Zuschauer und Aktive waren hellauf begeistert. Noch lange nach Konzertschluss hallte die Begeisterung im gemütlichen Beisammensein nach.

Am 17. Juni 1898 wurde der MGV von 25 sangesfreudigen Männern gegründet. In seiner langen Geschichte waren die Sänger stets erfolgreich bei Pokalsingen und Meisterchorsingen. Den Titel ‚Meisterchor‘ trägt der MGV seit 1978 ununterbrochen, also über 40 Jahre – nur wenige Chöre aus ganz NRW haben diese Ehre. Unvergesslich sind auch die Theater- und Musiktheateraufführungen und die zahlreichen Chorfahrten nach beispielsweise Ungarn, Tschechien, Österreich, Belgien und Rom mit der Gestaltung eines Gottesdienstes im Petersdom.

Aber die Probleme vieler Männerchöre, Nachwuchs für die Chorarbeit zu finden traf auch den Höinger MGV. Ähnlich erging es dem Männergesangverein Voßwinkel. Beide Chöre, gestandene und traditionsreiche Meisterchöre, standen vor dem Aus. Da kam dem Voßwinkler Chorleiter Stefan Risse, ein waschechter Höinger, die Idee: Warum sollte man nicht etwas Neues wagen, eine Chorgemeinschaft, gar über Kreisgrenzen hinweg.

Aus zwei mach eins

So wurde es dann gemacht. Die Chorgemeinschaft wurde gegründet, Stefan Risse übernahm die Chorleitung und im Jahre 2008, also vor 15 Jahren, begann die gemeinsame Geschichte. Die Erfolge ließen nicht warten, bereits 2009 konnten die Sänger die Meisterchorwürde in Siegen verteidigen, ebenso wie 2014 in Neheim und 2019 in Olpe. Zahlreiche neue Sänger fanden den Weg zum Chor, etliche Projekte wie Weihnachtskonzerte, Chorschulungen und Chorfahrten förderten Zusammenhalt und Freude.

Besonders in Erinnerung geblieben ist die erfolgreiche Teilnahme im WDR-Fernsehen bei ‚Der beste Chor im Westen‘ im Jahre 2018. Durch unsere lockere Art und den präzisen Gesang schafften wir es bis ins Finale. Dadurch steigerten wir den Bekanntheitsgrad unserer Chorgemeinschaft über das Sauerland und ganz Westfalen hinaus.

Auch für die Zukunft haben wir weitere Projekte, Ideen und Fahrten im Visier. Die erfolgreiche Geschichte soll weitergehen. Dazu sind jederzeit neue Sänger herzlich willkommen. Nach den großen Erfolgen und vielen unvergesslichen Erlebnissen dürfen wir Sänger eines nicht vergessen: Warum treffen wir uns eigentlich jeden Mittwoch um 19.30 Uhr zum Singen? WEIL ES UNS SPASS MACHT!