Jahresbilanz der Volksbank im Hochsauerland eG 2024

Eslohe. Die Volksbank im Hochsauerland eG zieht eine positive Bilanz für das Geschäftsjahr 2024. Trotz eines herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds konnte die Bank ihre Stabilität und ihre Rolle als verlässlicher Partner in der Region weiter ausbauen. „Wir sind stolz darauf, als verlässlicher Partner in der Region zu agieren und einen echten Mehrwert für die Menschen vor Ort zu schaffen.“, erklärt Dirk Schulte, Vorstand der Volksbank im Hochsauerland eG.

Die Zahlen verdeutlichen das Vertrauen der Kunden und die nachhaltige Wachstumsstrategie der Bank. Im Jahr 2024 stieg die Bilanzsumme um 5 % auf rund 728 Mio. Euro. Dieser Zuwachs zeigt die solide Basis und das kontinuierliche Wachstum der Bank. Besonders hervorzuheben ist der überdurchschnittliche Anstieg des bilanziellen Kreditvolumens um über 6 % auf 392 Mio. Euro. Damit wächst die Volksbank im Hochsauerland eG bei den Ausleihungen deutlich über den Verbandsdurchschnitt. Insgesamt wird ein Finanzvolumen von rund 1,5 Mrd. Euro aus Geldanlagen und Krediten verwaltet.

Fünf Jahre erfolgreiches Verbundmodell

Das vor fünf Jahren eingeführte Verbundmodell durch die Fusion der Volksbanken Eslohe, Marsberg und der Spar- und Darlehnskasse Oeventrop hat sich als voller Erfolg erwiesen. „Die Synergien aus dieser Zusammenarbeit führen zu einer stärkeren Wettbewerbsfähigkeit, insbesondere durch eine solide und im Branchenvergleich starke Eigenkapitalausstattung“, betont Andreas Witte, Vorstand der Volksbank im Hochsauerland eG. „Das Modell stärkt nicht nur unsere Effizienz, sondern auch die Innovationskraft der Bank.“

Investitionen in Modernisierung und Infrastruktur

Ein besonderer Schwerpunkt lag im Jahr 2024 auf der Infrastruktur der Bank. Die Volksbank im Hochsauerland eG investierte erneut in die Modernisierung ihrer Standorte und passte das Automatennetz an die aktuellen Bedürfnisse an. Dabei wurde großer Wert daraufgelegt, eine flächendeckende Bargeldversorgung sicherzustellen und gleichzeitig wirtschaftlich effizient zu handeln. Die Bank bleibt ihrem Anspruch treu, den Kunden auch in Zukunft eine erstklassige Infrastruktur zu bieten – modern, zuverlässig und nah an den Bedürfnissen der Menschen in der Region.

Engagement für die Region

Neben ihrer wirtschaftlichen Stärke zeigt die Volksbank im Hochsauerland auch eine tiefe Verbundenheit mit ihrer Region durch zahlreiche Sponsoring-Aktivitäten. Veranstaltungen wie der Reister Markt oder Krach am Bach werden seit Jahren von der Bank unterstützt und sind feste Bestandteile des kulturellen Lebens vor Ort. Mit ihrem Engagement fördert die Volksbank im Hochsauerland nicht nur kulturelle und soziale Projekte, sondern stärkt auch das Gemeinschaftsgefühl in den Städten und Gemeinden.

„Wir sind in der Region fest verwurzelt und setzen weiterhin auf Stabilität, Kundennähe und Innovation – immer mit dem Ziel, ein verlässlicher Partner für unsere Mitglieder und Kunden zu sein“, so Dirk Schulte abschließend.

Die Volksbank wird auch in Zukunft auf Stabilität, Kundennähe und Innovation setzen – immer mit dem Ziel, ein verlässlicher Partner für ihre Mitglieder und Kunden zu sein. Ganz im Sinne des genossenschaftlichen Gedankens: „Was einer allein nicht schafft, das schaffen viele.“

Bild: v. l.n.r. Dirk Schulte (Vorstand), Andreas Witte (Vorstand), Mario Tiemann (Generalbevollmächtigter), Christof Schmidt (Prokurist)