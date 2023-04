Ja oder Nein? Sinn oder Unsinn? – Windindustrieanlagen im Sauerland

In zahlreichen Orten und Gegenden des Sauerlandes ziehen im bildlichen Sinne bedrohlich dunkle Gewitterwolken auf. Während Flächenbesitzer und Projektierer mit Ungeduld auf Genehmigungen für den Bau von Windindustrieanlagen auf Sauerländer Höhen und in Waldgebieten warten, beginnen immer mehr Bürgerinnen und Bürger und Natur- und Umweltschützer sich zu wehren gegen die in ihren Augen unnötige Zerstörung der Naturlandschaft. Einer von ihnen, der die Stimmungen der Menschen tagtäglich zu hören bekommt, ist Alexander Gödecke, Orstvorsteher aus Niederhenneborn. „Der geplante Bau von einem Dutzend bis zu 240 Meter hohen Windindustrieanlagen rund um das Hennerartal spaltet unsere Dorfgemeinschaft. Wenn die Pläne wahr werden, wird es ein harmonisches und solidarische Zusammenleben, wie wir es immer hatten, nicht mehr geben.“

Öffentliche Podiumsdiskussion über Erneuerbare Energien im Sauerland

Die zwei Naturschutzvereine Mitten im Sauerland e.V. und Verein für Umwelt- und Naturschutz Schmallenberg e.V. laden die Bevölkerung der Stadt Schmallenberg und der Gemeinde Eslohe zu einer Öffentlichen Podiumsdiskussion am 3. Mai um 19:00 Uhr in die Eventlocation HABBELS in Schmallenberg ein. Außerdem wird die Veranstaltung an dem Abend als Livestream auf den Online-Plattformen YouTube und Facebook zu verfolgen sein. Über einen Chat können sich die Zuschauer ebenfalls an der Diskussion beteiligen. Für die Teilnahme im HABBELS stehen noch einige wenige Plätze zur Verfügung. Anmeldung über die folgende Adresse: anmeldung.natschu.de – Die Online-Einwahldaten:

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=WWMcgFm6ccI

Facebook: https://fb.me/e/2JpzOxj5b

Teilnehmer auf dem Podium bei der Öffentlichen Podiumsdiskussion am 3. Mai um 19:00 Uhr in der Eventlocation HABBELS in Schmallenberg sind:

Regierungspräsident Heinrich Böckelühr, Rechtsanwalt Thomas Mock, Hotellier Wolfgang Klein, Forstamtsleiter Frank Rosenkranz, der Mediziner, Hochschullehrer und Ingenieur Dieter Köhler und die Professorin für Biologie der Uni Siegen, Klaudia Witte. Die beiden veranstaltenden Naturschutzvereine haben der Veranstaltung unter dem Logo „WALD! WIND? megaWATT?“ den Titel „Die Sauerländer Kulturlandschaft: Region für echten Naturschutz“ gegeben. Wie echter Naturschutz aussehen kann und ob Windräder in den Sauerländer Wäldern echter Naturschutz sind, soll von den Podiumsteilnehmern erörtert und in anschließender Diskussion beleuchtet werden.