Das Mountainbike-Highlight lockt Ende Mai

Es ist das Glanzlicht für viele Mountainbike-Fans in ganz Europa: Das iXS Dirt Masters Winterberg geht in diesem Jahr am Christi Himmelfahrt-Wochenende in seine 18. Ausgabe. In dieser langen Historie war das Festival oftmals Vorreiter und hat dabei einige neue Trends gesetzt sowie viele Qualitäts-Standards etabliert. Auch 2025 bietet die Veranstaltung mit einem optimierten Konzept ein verlängertes Wochenende voller Highlights für Mountainbike-Begeisterte.

Online-Anmeldung für Helfer über www.winterberg.de/helfer

Die Winterberg Touristik und Wirtschaft akquiriert aktuell noch Helferinnen und Helfer für das #teamwinterberg. Wer Lust hat, nicht nur als Zuschauer dabei zu sein, sondern aktiv am Erfolg mitzuwirken, der kann sich online über den Link www.winterberg.de/helfer bei der Plattform German Volunteers anmelden. „Wir freuen uns auf viele Menschen, die als Helfer unser Team verstärken und dazu beitragen, ein tolles Wochenende zu realisieren. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass das #teamwinterberg wie eine kleine Familie ist und das Engagement richtig viel Spaß macht“, sagt Marius Tampier, Eventmanager der Winterberg Touristik und Wirtschaft.

Schon traditionell werden tausende Besucher von den sportlichen Wettbewerben und der riesigen Expo-Area angezogen. So wird es auch 2025 sein. Über 1.500 aktive Sportlerinnen und Sportler, vom Amateur bis zum Profi, werden vom 29. Mai bis 1. Juni 2025 im Bikepark Winterberg erwartet. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Für Anreisende mit dem PKW werden Parkplätze ausgeschildert und ein Shuttleverkehr eingerichtet.

Spannende Wettbewerbe sind garantiert

In diesem Jahr dürfen sich die Besucher auf mehrere Wettbewerbe im Slopestyle-Bereich freuen, unter anderem den TSG Rip the Hip, der schon bei der letztjährigen Ausgabe für viel Begeisterung gesorgt hatte. Des Weiteren wird es ein neues Format in der Bowl und einen zusätzlichen Best Trick Contest geben. Außerdem wird nun bereits zum dritten Mal die VPACE Rookies Jam ausgetragen, bei dem der Nachwuchs seine Fähigkeiten unter Beweis stellen wird. Somit wird es täglich einen Wettbewerb geben, bei dem den Fans atemberaubende Tricks geboten werden.

Zwei Eventtage für den Kids Cup

Dass Downhill so fest zum Festival gehört wie Bremswellen in einen Bikepark, ist kein Geheimnis und somit gastieren wieder die Serien PROPAIN Rookies Cup und iXS Downhill Cup in Winterberg. Für den Nachwuchs gibt es erneut wieder den VPACE Kids Cup, der diesmal sogar mit zwei Eventtagen angesetzt ist, um so der großen Nachfrage gerecht zu werden. Wer also sehen will, wie schnell man bergab fahren kann, der sollte sich an den Streckenrand begeben und die einzigartige Atmosphäre miterleben. Weiterhin gehört mit der Specialized Chili Enduro Series die Disziplin Enduro zum Programm, schließlich war auch in diesem Bereich Winterberg ein Pionier und hat schon im Jahr 2012 ein Rennen ausgetragen, als es dieses doch recht junge Format noch gar nicht in Deutschland gab. Im letzten Jahr wurde mit dem Orbea Wild Ride erstmalig ein E-Enduro-Rennen ausgetragen und natürlich wird auch diese Geschichte fortgeschrieben.

Das iXS Dirt Masters ist gekennzeichnet von einer Disziplinenvielfalt, die es bei kaum einem anderen Festival gibt. Und genau aus diesem Grund wird ein weiteres Highlight zum Programm hinzugefügt. Erstmalig wird es mit dem MAXXIS Gravel Masters ein Event für diese Zielgruppe geben. In einem eigenen Village geht es um Lifestyle, Radfahren und eine besondere Atmosphäre, irgendwie abseits vom Festivalstress, aber andererseits auch wieder mittendrin.

Expo-Area mit über 100 Ausstellern

Aber auch abseits der sportlichen Highlights wird es beim iXS Dirt Masters Festival viel Erlebenswertes geben. Ein Herzstück bildet erneut die riesige Expo-Area mit über 100 ausstellenden Marken, etwas umgestaltet und so noch attraktiver für Besucher sein wird. Marken wie Orbea, GoPro, Magura oder Fox Suspension präsentieren ihre neusten Produkte. Hersteller wie beispielsweise YT bringen ihre riesige Testflotte mit, so dass der angrenzende Trailpark als perfekte Umgebung dienen kann, um das Material einmal richtig unter die Lupe zu nehmen.

Auf der Webseite www.dirtmasters-festival.de finden sich alle wichtigen Informationen zum Festival.