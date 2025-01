It is T(ea)-Time!

Die neue T-PREP Serie von GEFU garantiert Teegenuss auf höchstem Niveau

Köln/Eslohe. Ob zur Teepause am Vormittag wie in Ostfriesland oder zur weltberühmten Teatime am Nachmittag in England – Tee ist immer ein ganz besonderer Genuss, der schon beim Aufbrühen beginnt. Mit der neuen Serie T-PREP bietet GEFU Teeliebhabern jetzt eine moderne Interpretation für die Zubereitung des beliebten Heißgetränkes mit einem völlig neuen Maß an Eleganz und Funktionalität.

Quelle: GEFU

Teekanne T-PREP: Funktionalität trifft auf Eleganz



Die Teekanne T-PREP ist die perfekte Kombination aus stilvollem Design und Innovation für feinsten Genuss. Die einzigartige Brühstopp-Funktion macht die Teezubereitung zu einem wahren Vergnügen: Nach Ablauf der gewünschten Ziehzeit werden die Teeblätter einfach mit dem Pressstempel in den geschlossenen Teil des Filters heruntergedrückt und der Brühvorgang somit bei der gewünschten Stärke gestoppt. Der praktische Deckel schützt vor Temperatur- und Aromaverlust und hält den Tee lange frisch und heiß. Die Teekanne T-PREP sieht nicht nur gut aus, sie ist auch besonders praktisch: Die Glaskanne aus bis zu 100 °C hitzebeständigem Borosilikatglas ermöglicht eine klare Sicht auf die individuell bevorzugte Stärke des Lieblingstees. Verfügbar in zwei Größen – 1500 ml und 800 ml – ist die Teekanne T-PREP von GEFU ideal für jede Gelegenheit. Nach Gebrauch können Filter und Kanne einfach in der Spülmaschine gereinigt werden und sind bereit für die nächste T(ea)-Time.

Quelle: GEFU

Stövchen T-PREP: Für heißen Teegenuss



Das T-PREP Stövchen ist die perfekte Ergänzung für einen langanhaltenden Teegenuss, denn es hält den Tee über einen gewünschten Zeitraum gleichmäßig auf der idealen Temperatur. So kann jeder Schluck des Lieblingstees heiß genossen werden. Gleichzeitig sorgt die leuchtende Flamme des Teelichts für eine gemütliche Wohlfühlatmosphäre. Das Entzünden des Teelichts ist dank des abnehmbaren Deckels besonders einfach und sicher. Das Stövchen eignet sich für alle Teekannen mit einem Bodendurchmesser bis zu 13,5 cm, kann aber genauso gut zum Warmhalten von Speisen oder Kaffee verwendet werden. Und sollte doch einmal etwas daneben gehen, kann das Stövchen T-PREP dank des hochwertigen Edelstahls ganz einfach in der Spülmaschine gereinigt werden.

Quelle: GEFU

Teekanne mit Stövchen T-PREP: Das perfekte Duo für jede Teerunde



Das T-PREP Set, bestehend aus Teekanne und Stövchen, ist die ideale Kombination für alle, die sowohl Funktionalität als auch Eleganz schätzen. Die Teekanne mit ihrer innovativen Brühstopp-Funktion gibt Genießern die volle Kontrolle über den Brühvorgang, während das Stövchen den Tee stets auf der idealen Temperatur hält. Das Set vereint alle Vorteile der einzelnen Produkte und bietet ein harmonisches und stilvolles Gesamtbild.

Quelle: GEFU

GEFU: Funktion, Design und Qualität in Perfektion



GEFU überrascht immer wieder mit außergewöhnlichen Ideen und Innovationen für eine kreative, moderne Küche. Und eins steht fest: Wer sich für Produkte von GEFU entscheidet, kann sicher sein, dass Funktionalität, Design und Qualität eine perfekte Kombination miteinander eingegangen sind. So begeistern GEFU-Produkte immer wieder aufs Neue durch ihre qualitativ hochwertige Verarbeitung, ihre leichte Handhabung und das gewisse Etwas für mehr Inspiration in der Küche.

GEFU – Entdecke Deine Kochkunst.

Weitere Informationen unter www.gefu.com