It is like it is – Kunstinstallation in Winterberg

„Mit meiner Kunstinstallation ‚It is like it is‘ will ich den durch das Corona-Virus verursachten Stillstand in der Gesellschaft darstellen“, erklärt Künstler Dennis Josef Meseg. „Zudem möchte ich mehr Dankbarkeit und Wertschätzung anmahnen. Dankbarkeit und Wertschätzung dem gegenüber, was wir besitzen oder vor dem Stillstand besaßen – vor allem unsere Freiheit.“

Seit einigen Monaten reist der Künstler nun mit seinem Team durch Deutschland und stellt seine Installation an normalerweise sehr belebten Orten auf. Ob vor dem Reichstag in Berlin oder dem Kölner Dom: Schaufensterpuppen, die zu Beginn des Jahres noch in den Auslagen der Geschäfte eine Fülle lebensbejahender, bunter Kleidung präsentierten, stehen nun einförmig beieinander, nur noch unterscheidbar in ihrer Körpergröße. Rotweißes Flatterband soll die unüberwindbare Trennung, die das momentan eingeschränkte Leben mit sich bringt, verdeutlichen.

Gestern konnte man die Installation für kurze Zeit nun auch im Winterberger Schnee bewundern und sich zum Nachdenken anregen lassen.

Mehr zur Aktion findet ihr hier: https://www.leichtsinn.de/installationen/it-is-like-it-is/?fbclid=IwAR0D18iWVeLqe-vulyw8Fny3u7bc2l0eT7y5WqhM6XV614QxznJPGQkOO1A

Quelle: Dennis Josef Meseg

