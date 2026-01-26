„Ist das nicht schön hier? Sag mal!“

Eigentlich ist der Winter für viele Landwirte die ruhigere Zeit – aber nicht auf Hof Nissel im Sauerland. Wenn in Winterberg Schnee fällt, beginnt für Herbert und Mario die Hochsaison. Vater und Sohn führen einen Milchviehbetrieb mit 230 Kühen – und betreiben im Winter zusätzlich Winterdienst. Mit Trecker und Schneepflug räumen sie frühmorgens Straßen, Parkplätze und Höfe in Winterberg und Umgebung, noch bevor Berufsverkehr und Skitouristen unterwegs sind.

Wie ein typischer Arbeitstag im Winter von Herbert und Mario aussieht, zeigen sie in einer neuen Folge WDR Lokalzeit LandSchafft!“