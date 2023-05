Iserlohn Kangaroos einer der besten Ausbildungsklubs

Die Iserlohn Kangaroos sind bei der Zertifizierung als Nachwuchsstandort als einer der besten Ausbildungsklubs erstmalig mit der Bronzemedaille ausgezeichnet worden! Die Nachwuchs-Zertifizierung der Klubs der BARMER 2. Basketball Bundesliga erfolgt gemeinsam mit der easyCredit Basketball-Bundesliga und dem Deutschen Basketball Ausbildungsfonds e.V. sowie mit Unterstützung des Instituts für Spielanalyse.

Die Standortentwicklung und Stärkung des Nachwuchses bilden die Grundlage eines zukunftsfähigen Profispielbetriebes. Dabei dient die Nachwuchszertifizierung als zentrales Instrument zur Standort(weiter)entwicklung für alle Bundesligisten der ProA und ProB. Als Feedback- und Beurteilungsformat werden Bundesliga-Standorte mit besonders guter Nachwuchsförderung mit einem Status (Gold, Silber, Bronze) sichtbar ausgezeichnet. Der Status spiegelt somit die Nachwuchsarbeit unter Berücksichtigung der lokalen Standortbedingungen wider. “Wir sind glücklich und stolz, die Bronzeplakette durch die Nachwuchszertifizierung der 2.Liga erhalten zu haben. Einerseits beweist es, dass wir einer der besten Jugendstandorte in Deutschland sind und andererseits motiviert es uns, die Strukturen noch weiter auszubauen”, freut sich Geschäftsführer Michael Dahmen.

Quelle: Iserlohn Kangaroos

Zentral für ein positives Abschneiden bei der Zertifizierung ist es, unter anderem Strukturen aufzubauen und Standards in der Ausbildung herzustellen. Mit der Einstellung des neuen Jugendkoordinators Jan-Eric Keysers lag genau diese Aufgabe im Fokus. Strukturen zu entwickeln, die dafür sorgen, dass nachhaltig gute Jugendspieler aus dem Programm für den Breiten- und Spitzensport hervorgebracht werden können. “In den jetzt knapp neun Monaten haben wir begonnen, das Nachwuchstraining zu systematisieren. Zentral dabei ist die Entwicklung eines neuen Nachwuchskonzeptes basierend auf einer athletenzentrierten Förderung mit internen, qualifizierten Trainern und einer gesamten Verbesserung und Ausweitung des Angebotes (Individualtraining, Krafttraining, Physiotherapeutische Behandlung, Team Training)”, erklärt der Jugendkoordinator Jan-Eric Keysers.

Möglich wurde dies nur durch das großartige Zusammenspiel der ProB und des Vereins der Iserlohn Kangaroos! Der Vorstand ermöglichte es, einen Wandel zu vollziehen, um neue Prozesse zu entwickeln und Strukturen aufzubauen sowie zu etablieren. Für den 1. Vorsitzenden der TuS Iserlohn Kangaroos Dr. Philipp Toennies ist der Prozess erst am Anfang: “Die Ambitionen sind groß, in den kommenden Jahren die nächsten Stufen zu erreichen und ich danke allen Beteiligten, insbesondere Jan-Eric Keysers in seiner Rolle als Jugendkoordinator und Toni Prostran als Entwicklungstrainer für ihre zielstrebige Erarbeitung dieses Projektes. Und natürlich gilt der Dank auch dem gesamten Vorstand für die kontinuierliche Unterstützung der zweifelsohne vielen Veränderungen, die unsere Neuausrichtung in den letzten neun Monaten mit sich gebracht hat!” Mit dem Erreichen der Bronzeplakette ist nun ein erster Schritt für die neue Nachwuchsförderung der Kangaroos geschafft. Um die ehrgeizigen Pläne der Zukunft in den nächsten Jahren weiter zu gehen, bedarf es viel Einsatz und Arbeit von allen Beteiligten, damit der Basketballstandort Iserlohn und die Strukturen stetig verbessert werden können.