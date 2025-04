iROCK Festival 2025: Von Heavy-Rock bis Reggae

Am Pfingstsonntag, den 8. Juni 2025, verwandelt sich das Sägewerksgelände in der Immecke in Plettenberg erneut in einen pulsierenden Hotspot für Musikliebhaber. Das iROCK Festival 2025 verspricht ein unvergessliches Erlebnis mit einem vielfältigen Line-up, das von kraftvollem Heavy-Rock bis zu mitreißendem Reggae reicht.

Ein Line-up der Extraklasse

Auf der Hauptbühne erwartet die Besucher ein hochkarätiges Programm mit neun herausragenden Bands:

● Internationale Klänge: Eröffnet wird das Festival mit zwei Austauschbands aus Schottland und Frankreich im Rahmen des „EUROGIG Bandexchange“.

● iROCK-Comeback: Mit ihrem neuen Album „Funkzilla“ und einem energiegeladenen Mix aus Heavy-Rock und Nu-Metal-Funk feiern ADAMS FALL nach 21 Jahren ihre Rückkehr zum iROCK Festival.

● Einzigartiger Soundmix: Von Surfrock über Indie und Garage bis hin zu Psychedelic – CACTUS FOR BREAKFAST aus Berlin versprechen funky Basslines, drippy Reverb und catchy Melodien.

● Alternative Metal aus Glasgow: Mit kraftvollen Grooves und tiefgründigen Texten überzeugen THOSE MADE BROKEN und sorgen für eine eindrucksvolle Liveshow.

● Unverwechselbaren Live-Sound: T.H. & The Boneshakerz vereinen Einflüsse aus Southern Rock und Blues-Rock oder wie Tim Husung, der Kopf der Band, ihre Musik beschreibt: “Echter, handgemachter Rock mit Herz und Eiern“.

● Lokale Helden: Die IMMECKE ALLSTARS heizen mit ausgewählten Coversongs und ihrer mitreißenden Live-Performance ordentlich ein und fordern jedes noch stillstehende Bein zum Tanz auf.

● Punkrock-Energie meets NDW-Synthies: Die Band TYNA aus Hamburg ruft in Zeiten von menschenfeindlichen Tendenzen mit geballter Power zum Widerstand auf und lädt ein, gemeinsam zu feiern und zu kämpfen.

● Reggae-Finale: Die kolumbianische Band SKAMPIDA sorgt mit ihrer innovativen Mischung aus Reggae, folkloristischen Rhythmen und urbanen Klängen für ein tanzbares Festivalfinale.

Zusätzlich zur Hauptbühne sorgt die kleine Akustik Stage „Scotch Corner“ mit weiteren talentierten Acts für gemütliche und stimmungsvolle Momente zwischendurch. Das iROCK Festival ist bekannt für echte musikalische Entdeckungen, bei der die Leidenschaft für Musik im Mittelpunkt steht und stellt dies auch in 2025 klar unter Beweis.

Familiäre Atmosphäre und ein tolles Angebot drumherum

Das iROCK Festival zeichnet sich neben dem Bühnenprogramm auch durch seine besonders gemütliche und familiäre Atmosphäre aus. Neben der Musik erwartet die Besucher ein vielfältiges Angebot an Speisen und Getränken, sowie gemütliche Plätze auf dem Gelände und den Wiesen drumherum, wenn es mal etwas ruhiger sein soll. Für alle, die ihr Auto stehen lassen und stattdessen ein Zelt aufschlagen möchten: Die Übernachtung auf der Campingwiese ist im Ticket bereits inbegriffen.

Tickets und weitere Informationen

Tickets für das iROCK Festival 2025 können ab sofort für 33€ im Vorverkauf über die Website www.immeckerock.com erworben werden. Dort sind auch alle weiteren Infos zum Festival, zum Line-up und zum Camping zu finden. Zusätzlich gibt es Tickets an folgenden regionalen VVK Stellen:

● Buchhandlung Plettendorff, Plettenberg

● ARAL Tankstelle, Sundern-Allendorf

● Martin Platzer