Irene Weingartner gewinnt den KULTUR-ROCKT-Preis für bildende Kunst 2025

Die internationale und interdisziplinär besetzte KULTUR-ROCKT-Jury hat entschieden: Irene Weingartner wird am 21. Juni 2025 um 14.00 Uhr im Rahmen einer Vernissage mit dem diesjährigen KULTUR-ROCKT-Preis für bildende Kunst ausgezeichnet.

Die Bewertung ist allen Jurymitgliedern auf Grund der hohen Qualität der drei Nominierten Elisa Gassen, Eva Weinert und Irene Weingartner nicht leicht gefallen, doch am Ende konnte die in der Schweiz geborene und in Düsseldorf lebende Weingartner die meisten Punkte auf sich vereinen.

Der mit 1.500,- Euro, einer Einzelausstellung und einer Urkunde dotierte KULTUR-ROCKT-Preis für bildende Kunst wird jährlich an eine Preisträgerin oder einen Preisträger aus den Bereichen Malerei, Fotografie, Skulptur, Performance oder Installation verliehen. Das Sichtungsgremium unter Leitung von Saskia Holsträter und Kai Richter wählt dafür drei Nominierte aus, die der KULTUR-ROCKT-Jury in einer digitalen Präsentation zur Bewertung vorgestellt werden.

Die Vernissage und exklusive Einzelausstellung der Preisträgerin findet in Kooperation mit dem Kulturbüro Schmallenberg im Lenneatelier, Unter der Stadtmauer 4 in 57392 Schmallenberg statt. Am Abend um 19.00 Uhr laden dann Schauspieler Sabin Tambrea und Pianist Alexander Krichel zum Melodramabend nach Dörnholthausen ein.

Ausstellungszeitraum: 21. Juni – 13. Juli 2025.

Öffnungszeiten: Mittwochs bis sonntags 14.00 – 17.00 Uhr.

Aus den folgenden Personen besteht die internationale und interdisziplinäre Jury:

– Matthias Beckmann, Zeichner, Berlin

– Henry Hargreaves + Caitlin Levin, Künstlerduo, New York

– Saskia Holsträter, Leiterin Kulturbüro der Stadt Schmallenberg, Sauerland

– Nina Hoss, Schauspielerin, Berlin

– Cathy Jardon, Malerin, Berlin

– Prof. Sabine Keggenhoff, Architektin/Innenarchitektin, Sauerland

– Anne Knapstein, 1. Vorsitzende Kunstverein Sundern-Sauerland e.V., Sauerland

– Alexander Krichel, Pianist und 2. Vorsitzender + Artistic Director KULTUR ROCKT e.V., Hamburg

– Kai Richter, Bildhauer, Düsseldorf

– Gisbert Scheffer, Geschäftsführer SCHEFFER communication, Sauerland

– Jannik Schümann, Schauspieler, Berlin

– Andrea Schulte, 1. Vorsitzende Kulturring Sundern e.V. sowie Inhaberin und Geschäftsführerin Schulte Lagertechnik, Sauerland

– David Smith, Autor, Los Angeles

– Prof. Dr. Rainer Stamm, Leiter Osthaus Museum, Hagen

Das Festival läuft in diesem Jahr vom 19. bis zum 22. Juni 2025 und wird am Fronleichnamstag um 19.00 Uhr mit einer Lesung von Schauspieler August Wittgenstein aus dem Bestsellerroman „Umlaufbahnen“ von Samantha Harvey eröffnet. Die Band ClockClock tritt am 20. Juni 2025 um 20.00 Uhr auf der legendären Pferdestall-Bühne in Dörnholthausen auf. Am Sonntagnachmittag locken ab 14.00 Uhr das Hofcafé mit hausgemachten Torten, Kuchen und Waffeln sowie ein kostenloses Kreativprogramm für Kinder. Zum Abschluss von KULTUR ROCKT 2025 steht um 19.00 Uhr ein Klavierquintett auf dem Programm, hochkarätig besetz mit dem Streichquartett der Berliner Philharmoniker und Pianist Alexander Krichel.

Alle Informationen rund um das Festival gibt es auch auf https://www.kultur-rockt.com/.