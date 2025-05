Investitionen in die Zukunft beeindrucken bei der Stippvisite im Bildungshaus St. Bonifatius

Das Bildungshaus St. Bonifatius Elkeringhausen investiert in die Zukunft. Von den Plänen eines neuen Multifunktionshauses zeigten sich Winterbergs Bürgermeister Michael Beckmann, Wirtschaftsförderer Winfried Borgmann und Tourismusförderin Michaela Grötecke jetzt bei einem Besuch der weit über die Region beliebten Einrichtung beeindruckt. Bei ihrer Stippvisite machten sie deutlich, wie wichtig das Bildungshaus und ihr breit gefächertes Angebot zur persönlichen Weiterbildung sowohl für Einheimische als auch für Gäste in Winterberg und für die gesamte Region sind. Gemeinsames Ziel sei es, die Zusammenarbeit zwischen dem Bildungshaus sowie der Stadt und der Touristik in Zukunft weiter zu intensivieren.

Breites Angebot für Gäste und Einheimische

Im Zentrum der Investitionen des Bildungshauses steht ein modernes Multifunktionshaus mit Empfangsbereich, Büroräumen, Gästezimmern und einem Veranstaltungsraum. Es soll das Angebot der Einrichtung erweitern sowie eine zentrale Anlaufstelle für Gäste, Seminarteilnehmer und Mitarbeitende werden. Neben modernen Büroräumen und Gästezimmern wird ein großzügiger Veranstaltungsraum geschaffen, der für Tagungen, Workshops und kulturelle Veranstaltungen genutzt werden kann. „Mit diesem Neubau schafft das Bildungshaus eine Infrastruktur, die Zeichen und neue Maßstäbe setzt. Die Investition wird St. Bonifatius als wichtigen Ort der Begegnung stärken. Wir sind sehr beeindruckt ob der Pläne und überaus dankbar, dass hier in Elkeringhausen investiert wird in die Zukunft“, betont Bürgermeister Michael Beckmann.

Das Bildungshaus St. Bonifatius bietet bereits heute ein vielfältiges Programm für Gruppen, Einzelgäste und Seminarteilnehmer. Neben spirituellen Angeboten gibt es zahlreiche Möglichkeiten zur Weiterbildung und persönlichen Entwicklung. „Mit dem Neubau investiert das Erzbistum Paderborn in die Zukunft der Bildung. Das Bildungshaus bleibt somit ein Magnet für die Stadt Winterberg mit bundesweiter Reichweite. Wir freuen uns über den nächsten Meilenstein in der Zusammenarbeit mit Stadt und Tourismusförderung“, so der Leiter Pastor Dr. Andreas Rohde. Auf diese Kooperation freut sich auch Michaela Grötecke: „Die Erweiterung durch das Multifunktionshaus wird es ermöglichen, noch mehr Menschen anzusprechen. Damit wird das Bildungshaus seinem hervorragenden Ruf gerecht, immer am Puls der Zeit zu sein.“

Zeichen setzen für Innovation und Gemeinschaft in schwierigen Zeiten

Die enge Kooperation zwischen der Stadt Winterberg und dem Bildungshaus St. Bonifatius war, ist und wird auch in Zukunft ein wichtiger Baustein für eine positive regionale Entwicklung sein. Wirtschaftsförderer Winfried Borgmann hebt hervor: „Dieses Projekt zeigt, wie wichtig es ist, an einer nachhaltigen Zukunft zu arbeiten. Wir unterstützen dies nach Kräften. Die Bildungsstätte ist ein wertvoller Partner für Winterberg, und wir freuen uns darauf, die Zusammenarbeit weiter zu intensivieren.“

Mit dem Neubau des Multifunktionshauses wird in Zeiten der Unsicherheit sowie vieler Krisen und Konflikte für die Menschen ein klares Zeichen für Innovation und Gemeinschaft gesetzt. „Unser herzlicher Dank geht an das Team des Bildungshauses für deren unermüdlichen Einsatz und Mut, die Zukunft aktiv zu gestalten. Wir werden dies tatkräftig begleiten und in einem intensiven Austausch bleiben“, so das Fazit von Michael Beckmann.